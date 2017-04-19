CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, referandumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağını belirterek, “Adil bir seçim yapılması ilkesi tümüyle yok edilmiştir” dedi.

Pekşen, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “YSK bizatihi kendisi suç işlemiştir. Bu Kurul’da görev yapan yargıçların tamamı görev suçu işlemişlerdir, ağır görev suçu işlemişlerdir” dedi.

CHP’Lİ VEKİL AİHM’E GİDECEK-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gideceğini ifade eden Pekşen, şöyle dedi:

“İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine en azından ben şahsen mutlaka gideceğim. Adil bir seçim yapılması ilkesi tümüyle yok edilmiştir. O halde bunun için de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine başvuracağız.

Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesine başvururken o başvuruya şu bilgi notunu da ekleyeceğim. Bu Sayın Burhan Kuzu’nun bir bilgi notu. Bu bilgi notundaki geçerli ise Anayasa Mahkemesi de YSK’da bu anayasa referandumunu çöpe atacaktır.

“DİMYAT’A PİRİNCE GİDERKEN EVDEKİ BULGURDAN OLDU”-

Bir söz söylendi, atı alan Üsküdar’ı geçti dediler, atı alan Üsküdar’ı geçti de nereye gitti, ona yine bir atasözü ile cevap verelim, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan oldu. Eğer bu hilkat garibesi anayasa yürürlüğe girerse önümüzdeki ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayın kim olacağı değil ama kimin seçileceğini hepimiz biliyoruz. Her kim ki bu anayasa teklifini seçildiğim takdirde çöpe atacağım derse o Türkiye’nin cumhurbaşkanıdır.”

Bir soru üzerine Pekşen, “Pirus zaferini hatırlıyor musunuz, öyledir, Pirus zaferi hiç kimseye kazandırmamış” yanıtını verdi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...