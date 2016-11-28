CHP’li Vekil Arabistan’daki idam kararları için devrede

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Suudi Arabistan’daki idamlarla ilgili Suudi Arabistan Prensi Turki Bin Talal Bin Abdülaziz Al Saud ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Topal,sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Son dönemde kamuoyunda Suudi Arabistan’da tutuklu bulunan hemşehrilerimizle ilgili idam kararları alındığı ciddi şekilde ifade edilmiştir.

Bu konuda ilk andan itibaren girişimlerim olmuştur. Son olarak dün akşam ve bugün sabah Suudi Arabistan Prensi Sayın Turki Bin Talal Bin Abdülaziz Al Saud ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik.

Görüşmede,TBMM İdare Amiri AKP Hatay Milletvekili Sayın Orhan Karasayar, Hatay Valimiz Sayın Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Lütfü Savaş vardı.

13 kişi ile ilgili konuları detaylı bir şekilde anlattık.

Hatay’ın ve Türkiye-Suudi Arabistan dostluğunun hassasiyetini göz önünde bulundurarak karar verilmesinin ilişkilerimiz açısından çok önemli olduğunun altını çizdik.

İkinci günkü görüşmemizde Valimiz Sayın Erdal Ata ile birlikte tekrar tekrar bu konunun Hatay halkı için önemini altını çizerek ifade ettik.

Kendileri ise durumlarını araştırıp bize konuyla ilgili olarak bilgi vereceklerini, Suudi Arabistan’da Şeriat kurallarına göre karar verildiğini, ancak bu hassasiyetlerimizi göz önünde bulundurarak görüşeceklerini söylediler.

Şunu ifade edebilirim ki girişimlerimiz sonucunda hassasiyetlerimizin göz önünde bulundurularak karar verilmesini umud ediyoruz.”

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