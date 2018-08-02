CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi.

CHP Partisi Milletvekili Usluer, “Olağanüstü kurultay süreci bir an önce Genel Başkanımız tarafından başlatılmalıdır.” dedi.

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