Ana Sayfa Politika Haberleri CHP CHP’li Usluer: Noter tasdikli imza sayımız 630 CHP li Usluer Noter tasdikli imza sayımız 630 Politika HaberleriCHPGüncel HaberlerÖne Çıkan CHP’li Usluer: Noter tasdikli imza sayımız 630 YazarEditör -2 Ağustos 2018 2 Facebook Twitter Google+ Linkedin Pinterest StumbleUpon ReddIt Tumblr Telegram VK Digg Viber WhatsApp LINE Email Print CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, olağanüstü kurultay talebiyle 630 imza toplandığını bildirdi. CHP Partisi Milletvekili Usluer, “Olağanüstü kurultay süreci bir an önce Genel Başkanımız tarafından başlatılmalıdır.” dedi. İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri Güncel Haberler Dev Turna Balığı Yakalandı Güncel Haberler Kılıçdaroğlu: ABD’li bakanlar için aynı karar alınmalı Güncel Haberler SPOR GENÇLERİ BAĞIMLILIKTAN KURTARIR Güncel Haberler Katkı sunacak projelere ortak oluyoruz Güncel Haberler *Yenimahalle’de dondurma mesaisi Güncel Haberler KEÇİÖREN’DE HUZUR VAR SOSYAL MEDYA'DA BİZ3,120BeğenenlerBeğen49TakipçilerTakip Et6,361TakipçilerTakip Et7,341TakipçilerTakip Et9,450TakipçilerTakip Et48AboneAbone OlInstagram @sonsozgazete6.361 TakipçilerTakip Et RESMİ İLAN TAKİP - BİK Reklam