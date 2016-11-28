CHP’Lİ Torun: AP kararına efelenmek türkiye’yi felakete sürükler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Avrupa Parlamentosu’nun kararı karşısında efelenmek Türkiye’yi felakete sürüklemekten başka bir şey değildir. Bu kararın resmi bir karara dönüşmemesi için CHP tüm gücüyle mücadelesine devam edecektir” dedi.

Torun, yaptığı açıklamada AP’nin Türkiye ile müzakerelerin dondurulmasına ilişkin tavsiye kararını değerlendirdi. AP’nin bu kararının, “pireye kızıp yorgan yakmak” olduğunu ifade eden Torun, “Türkiye 53 yıl önce uygar dünyanın bir parçası olmak için bu yola çıkmıştır.

Gerçekte Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AKP iktidarının hedefinde hiçbir zaman AB üyeliği olmamıştır. AP bilmelidir ki Türkiye sadece Erdoğan ve AKP değildir. Bu ülkenin, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına, ifade özgürlüğüne inanan ve savunan, bu uğurda mücadelesine devam eden milyonlarca gerçek yurtsever insanı vardır. Bu karar bu değerlere inananlara ağır bir darbe olmuştur. Son derece üzücüdür” dedi.

-“DİKTATÖRLÜĞÜNÜ İLAN ETMEYE ÇABALAYAN ZATIN BOŞ TEHDİTLERİ”-

Karara karşı ortaya konulan bu “kabadayı yaklaşımların, atılan salvoların, meydan okumaların” Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve hükümetin kendine güvensizliklerinin, komplekslerinin açık bir tezahürü olduğunu savunan Torun, şöyle devam etti:

“Bu davranışlar Türkiye’yi ekonomisinde ciddi belirsizlikler ve katlanılamayacak ekonomik maliyetler taşıma riskleriyle baş başa bırakacak. Bu kendini bilmez meydan okumaların iç politikaya yönelik mesaj vermekten başka amacı yoktur. Uluslararası güç kaynaklarına sahip değilken, nükleer enerjiniz yokken, finans gücünüz zayıfken, büyük bir teknoloji gücünüzde yokken, Avrupa Parlamentosu’nun kararı karşısında efelenmek Türkiye’yi felakete sürüklemekten başka bir şey değildir. Bu kararın resmi bir karara dönüşmemesi için CHP tüm gücüyle mücadelesine devam edecektir. İnanıyorum ve umuyorum ki önümüzdeki süreçte Avrupa Parlamentosu da dengeleri gözden geçirecek, diktatörlüğünü ilan etmeye çabalayan bu zatın boş tehditlerini dikkate dahi almayacak, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanmış, yolu çağdaşlık yolu olan Türk ulusunun hak ettiği yerde olacağı kararları alacak iradeyi gösterecektir.”

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