CHP’Lİ TOPRAK: HÜKÜMETİN OVP HEDEFLERİ İKİ GÜNDE ÇÖKTÜ

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Hükümet ekonomik hedeflerini ve resmi belgesi OVP’yi, hayali hedefler üzerine inşa ederek, halka, dünyaya, yatırımcıya, işçiye, emekliye yalan söylemeye devam ediyor” dedi.

Toprak yaptığı açıklamada, hükümet tarafından açıklanan Orta Vadeli Plan (OVP) hedeflerinin şimdiden çöktüğünü ifade etti. Başbakan Binali Yıldırım’ın 2016-2019 dönemi ekonomik hedeflerini büyük iddialarla ilan ettiğini belirten Toprak, “Halkın ekonomik sıkıntılarıyla alay edercesine ‘işimizi kış tuttuk, yaz çıkarsa bahtımıza’ anlayışıyla planı hazırladıklarını söyleyen Başbakan, bu sözleriyle, hedeflere kendisinin de inanmadığını, öngörülerin tutmayacağını baştan bildiklerini ilan etti” dedi.

-“MÜREKKEBİ KURUMADAN PETROL FİYATLARI 53 DOLARA ÇIKTI”-

2017 yılı için petrol fiyatlarını varil başına 50,7 dolar olarak baz alıp, hesaplamaları bunun üzerine oturtulan yeni OVP’nin daha mürekkebi kurumadan, petrol fiyatlarının 53 dolara çıktığını kaydeden Toprak, şöyle devam etti:

“Oysa Hükümetin, OVP hedeflerinde petrol fiyatının 2018’de 53 dolar olması öngörülüyor. Yani iki yıl sonrası için düşündükleri petrol fiyatı bugünden gerçekleşti. Oysa 50,7 dolarlık petrol fiyatıyla, enerji faturasında 10,3 milyar dolar düşüş olacağını ilan etmişlerdi. Ev sahipliğini yaptığımız Dünya Enerji Kongresi’nde, başta Rusya Devlet Başkanı Putin olmak üzere, Suudi ve Cezayir petrol bakanları, petrol fiyatının en kısa zamanda varil başına 60 dolara çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladılar. OPEC üyesi ülkeler, daha geçen hafta toplanıp petrol üretimini kısma kararı almışlardı. Bu karar sonrasında, fiyatlar yükselmeye başladı. OVP’yi hazırlayan Başbakan ve ekonomi yönetiminin, ekonomi kurmaylarının dünyadan habersiz oldukları, OVP’yi adet yerini bulsun diye hazırladıkları apaçık ortada. Geçen yılın Ekim’inden bu yana, bir yılda 3 OVP ilan ettiler, sürekli hedefler revize edildi. Ocak ayında açıklanan OVP hedefleri 9 ayda iflas etti. Beş yıldır hiçbir OVP’de hedefleri tutmadı, sürekli revizyon yapmak zorunda kaldılar. Ekonomi bu şekilde yönetilir mi? Kendi koyduğunuz hedeflere kendiniz bile inanmıyorsanız, sermayedarın, yatırımcının, işadamının, çalışanların inanmasını nasıl bekleyeceksiniz?”

-“BAHANELERE SIĞINIYORLAR”-

Hedeflerin tutmamasının Suriye’deki savaşa, terör olaylarına ya da Rusya ile uçak krizine bağlanmasının gerçekçi olmadığını belirten Toprak, “2015 Ekim’inde OVP hedefleri ilan edildiğinde, Suriye savaşı 4 yıldır devam ediyordu. 7 Haziran seçimlerinden itibaren Güneydoğu’da terör tırmanmaya, sokağa çıkma yasakları, hendek savaşları yaşanmaya başlanmıştı. Ocak ayında, revize OVP hedefleri iddialı şekilde yükseltilerek, yeniden revize edildiğinde, Rusya ile Kasım ayında uçak krizi yaşanmış, yaptırımlar açıklanmış, ambargolar ilan edilmişti. Şimdi hedeflerin tutmamasına bahane olarak, bu gerekçeleri dile getiren Başbakan ve ekonomi yönetimi, ilan ettikleri o hedeflerinde aslında gerçekdışı ve yalan olduğunu, sığındıkları bahanelerle itiraf etmiş oluyorlar” dedi.

-“YATIRIM HAYALİ”-

Toprak, “OVP’yi yalan üzerine inşa eden bir iktidarın sözlerine, hedeflerine kim güvenir de Türkiye’de yatırım yapar?” diye sorarken, “Zaten şimdiden çöken son OVP’de hükümet, büyüme beklemiyor, işsizlikte düşüş değil aksine artış bekliyor. Bütçe açığını ikiye katlamayı hedefliyor.

Gerekçeleri ise verilen yeni teşviklerle yatırımlarda patlama yaşanacağı hayali. Önceki OVP’de de, teşviklerle birlikte 2016’da özel sektör yatırımlarının yüzde 8 artacağı öngörülmüştü, eksi yüzde 0,8 oldu.

Petrolde, iki günde çöken hedefleri gibi, turizmde de bu yılsonunda 18 milyar dolar olması beklenen turizm gelirinin, 2017’de 23 milyar doların üzerine çıkacağı öngörülüyor. Turizmciler, 2017’nin şimdiden kayıp olduğunu, dünyada Türkiye algısının değişmediğini, savaş, terör, FETÖ operasyonları, tutuklamalar, şirketlere el koymalar, işadamlarına, gazetecilere, akademisyenlere, gözaltılar, baskı ve antidemokratik uygulamalar sürdüğü ve şimdi bir de Irak ile savaş olasılığı belirdiği için, turistlerin tercihleri arasında gelecek yılda, Türkiye’nin yer almadığını ifade ediyorlar. Hükümet ekonomik hedeflerini ve resmi belgesi OVP’yi, hayali hedefler üzerine inşa ederek, halka, dünyaya, yatırımcıya, işçiye, emekliye yalan söylemeye devam ediyor” dedi.

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