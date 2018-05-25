CHP’li Sertel Maranki ve Akit TV’yi RTÜK’e şikayet etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Akit TV’de yayınlanan Bilgi Savaşları programını ve Ahmet Maranki’yi Şikayet etti..

Maranki’nin “Şayet olursa gidecek hiç bir yerimiz yok. Benim umudum onun için Kaf Dağı’nın arkasında 25 Haziran’da… Olmadı zaten o zaman artık Belgrad Ormanı’nda ağacın dibinde talim şeyimizi oraya gömdük. Çıkaracağız sokağa artık…” şeklindeki ifadelerini RTÜK’e şikayet etti.

CHP’li Sertel Maranki ve Akit TV’yi RTÜK’e şikayet etti. Halkı kin, nefret ve çatışmaya teşvik eden Prof. Dr. Maranki’yi ve bu kişilere ekranlarını açan Akit TV’ye karşı RTÜK’ü göreve çağırdı.

Ahmet Maranki’nin halkı kin, nefret ve çatışmaya davet ettiğini belirten Sertel, RTÜK’e sunduğu dilekçede 6112 Sayılı Yasa’nın 8. Maddesi birinci fıkrası (b), (c), (d) ve (g) bendlerine atıfta bulunarak, şu hususlara dikkat çekti:

“EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMELİ”

“Yayınlar, ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz.

Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz.

Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı nitelikte olamaz.

Suç işlemeyi, suçluyu ve suç örgütlerini övücü, suç tekniklerini öğretici nitelikte olamaz.

Ahmet Maranki’nin yaptığı açıkça silahlanma ve sokağa çıkma çağrısıdır. Üstelik bunu yapan kişi de profesör unvanlı biridir.

AKP iktidarının toplumu getirdiği nokta budur. İktidarın güttüğü ayrıştırıcı, tahrik edici politikayı o iktidarın yarattığı yandaşlar da yaranma kaygısıyla aynen devam ettirmektedirler.

Hakkında soruşturma açılan bu kişinin kanun önünde gerekli cezayı almasını bekliyoruz.

Öte yandan muhalif televizyonlara ardı ardına cezalar kesen, Atatürk’e yapılan hakaretlere göz yuman RTÜK de, Akit TV’ye ve ekranda iç savaş çığırtkanlığı yapan o kişiye gerekli yaptırımları uygulamalıdır.

Bundan sonraki süreçte hiçbir televizyon kanalında bu tür konuşmalar yapılmaması için en üst sınırdan ceza verilmelidir.”