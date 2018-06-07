Hangi gazeteciyi ne ile suçluyorsun?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saray’da verdiği sahur yemeğinde gazetecilik öğrencisi bir gencin basın özgürlüğü istemesi üzerine verdiği yanıtın gerçeklerle örtüşmediğini, yalan, iftira ve çarpıtma olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrenciye hitaben “Şu anda medya mensubu olup silah taşımaktan dolayı içeride olanları biliyor musun? Ama ne var elinde, sarı basın kartı var. Bankamatikleri soyanları biliyor musun, insan öldürenleri biliyor musun? Bunların hepsinin dosyası Adalet Bakanlığında var” dediğini söyleyen Sertel, Cumhurbaşkanı’nın alenen yalan söylediğini ifade etti.

Türkiye cezaevlerinde çok sayıda gazetecinin haksız, hukuksuz tutuklu olduğunu hatırlatan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteciler hakkında atıp tutuyor ancak bahsettiği gazetecilerin kim olduğunu bir türlü açıklamıyor. Hangi gazeteci bankamatik soydu? Silah taşımaktan içeride olan gazeteci kim?

Hangi gazeteci insan öldürdü? Bu soruları daha önce soru önergesi olarak Adalet Bakanı’na sormuştuk, Bakanlık dahi açıklayamamıştı. Adalet Bakanı’nın açıklayamadığı bu iftiralarla gazeteciler üzerinden toplumu yanıltmamalıdır. Çıksın, o dile getirdiği gazetecileri isim isim açıklasın. Aksi takdirde kendisini müfteri ilan ediyoruz” dedi.