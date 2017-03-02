CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, “Sandıktan hiçbir oyun taşması mümkün değil, sandıkta kullanılacak olan oy sayıları belli. Sayın Bahçeli bu konuda hayal kuruyor. Sayın Bahçeli sandığa götüremediği sandıkta alamadığı evet oylarını rüyasında köpürterek taşıyor olarak görüyor olabilir ama biz sandıklardan önemli miktarda hayır çıkacağını görüyoruz” derken “16 Nisan’a kadar sizi yanlarında taşıyanlar, sizden destek alanlar 16 Nisan’dan sonra kendi yollarına yürüyecek” dedi.

Özel, TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

-“16 NİSAN’DAN SONRA KENDİ YOLLARINA YÜRÜYECEK”-

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Twitter’den yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özel, “16 Nisan’a kadar sizi yanlarında taşıyanlar, sizden destek alanlar 16 Nisan’dan sonra kendi yollarına yürüyecek. Sizin yaptığınız hatadan dolayı da tüm yurtseverler, tüm milliyetçiler, MHP’ye gönül vermiş olanlar sizin yaptığınız bu hata halktan dönmezse başını taşlara vuracak. Ama o gün siz yine bugünkü gibi tweetler atarak vaziyeti kurtaracağınızı mı düşünüyorsunuz? Biz gerçekten anlayamadık ama sizi Barzani’ye tercih etmelerine biz şaşırmadık. Ama sizin şaşırmanıza şaşırdık. Eğer bu kadar kolay şaşıracaksaydınız nasıl da oldu da oldu yolunuzdan bu kadar hızlı şaştınız. Biz o tweetlere hükümetten 16 Nisan’a kadar kaçamak cevaplar geleceğine son derece eminiz ama Sayın Bahçeli şaşırdığını söyleyerek belki bizleri bugünlerde şaşırtabilir ama 16’sı akşamı vatandaş şaşmayacak” dedi.

-“HEM TEHDİT EDEN HEM HEDEF GÖSTEREN BİR AÇIKLAMA”-

“MHP Genel Başkanı, gazeteci Abdülkadir Selvi’ye karşı kılıç artığı ifadesi kullandı, ne diyorsunuz?” sorusuna Özel, “Fevkalade tehlikeli bir ifade. Bir basın mensubunu açıktan hem tehdit eden hem hedef gösteren bir açıklama son derece talihsizdir. Kullandığı ifadeleri son derece yakışıksız ve yersiz bulduğumuzu bir kez daha söylüyoruz” yanıtını verdi.

-BAHÇELİ’YE BAYRAK YANITI-

“Sayın Bahçeli bayrak tartışmasında CHP Genel Başkanı’nın grupta bu konuyu değinmemesini destek olarak yorumluyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Özel, “Biz onun ağzından çıkanı kulağı duymayan son 4 grup konuşmasını kaale bile almadık zaten. Sayın Devlet Bahçeli’yi kendi kin, öfke ve nefret kusan konuşmalarıyla baş başa bırakmayı tercih ettik” dedi.

-“SAYIN BAHÇELİ BU KONUDA HAYAL KURUYOR”-

“Sayın Bahçeli evetler sandıktan taşacak dedi, ne diyorsunuz?” sorusuna da Özel, “Kararsızların git gide hayır konusunda karar verdikleri anlaşılıyor. Sandıktan hiçbir oyun taşması mümkün değil, sandıkta kullanılacak olan oy sayıları belli. Sayın Bahçeli bu konuda hayal kuruyor. Sayın Bahçeli sandığa götüremediği, sandıkta alamadığı evet oylarını rüyasında köpürterek taşıyor olarak görüyor olabilir ama biz sandıklardan önemli miktarda hayır çıkacağını görüyoruz” yanıtını verdi.

-“EVET CEPHESİNİN ÇARESİZLERİDİR”-

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özel, “Evet verenlerle hayır verenleri kategorize edip, ‘hayır verenler teröristtir’ ifadelerinin bir benzerini bize yaptırmaya çok zoraki şekilde çalışmasın. Evet verenlerle hayır verenleri kategorize ederek anayasa değişikliğini savunamadığı için başka bir şey yaratmaya çalışanlar evet cephesinin çaresizleridir” dedi.

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