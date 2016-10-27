CHP’li Kayışoğlu, İmam Hatip Ortaokulu ile ilgili iddiaları sordu

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa’nın merkez Nilüfer İlçesi’ndeki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’nda, müdür yardımcısı H.U.’nun soru sormak isteyen bir kız öğrenciye, “Sen önce türban tak sonra soru sor” dediği iddiasını, soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP Bursa Milletvekili Altaca Kayışoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Nilüfer İlçesi’ndeki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşandığı iddia edilen bazı olaylarla ilgili gereğinin yapılıp yapılmadığını sordu. Kayışoğlu’nun verdiği soru önergesinde yer alan sorular şöyle:

“Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi’nin hem İnönü Ortaokulu hem de içinde oluşturulan Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü M.Ç.’nin imam hatip ortaokulu bünyesinde yasalara aykırı bir şekilde erkek imam hatip, kız imam hatip diye bir uygulamaya gittiğine dair İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru üzerine bir işlem yapılmış mıdır? Aynı okulda müdür yardımcısı olan H.U.’nun 8’inci sınıfta okuyan bir kız öğrencinin soru sormak istemesi üzerine ‘Sen önce türban tak sonra soru sor’ demesi hangi milli eğitim politikasıyla bağdaşmaktadır? Havva Aslanoba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin pansiyonunda kalan öğrencilere perşembe akşamları ‘ablalar’ ve ‘abiler’ yoluyla sohbet toplantıları gerçekleştirilmesinden bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Varsa, bu sohbetlere hangi gerekçeyle izin verilmiştir? Nilüfer ilçesi Havva Aslanoba Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin kız öğrencilerine bu sohbetlerde ‘Türban takmayanı cin çarpar’ diye baskı yapılmasını Milli Eğitim politikasının neresine koyuyorsunuz?”

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