CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara ile birlikte referandum çalışmalarını yürütmek için Muş’a gelen CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, ‘evet’ baskısı yapan bazı vali ve kaymakamlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara ve CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya, Muş Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyarette bulundu. Niyazi Nefi Kara, “Bize iletilen bazı kaymakam ve valilerin özellikle çok baskı yaptığını, bir partinin mensubu gibi çalıştığını, devletin değil parti valisi gibi çalıştığını anlatıyor insanlar. Muhtarlara çok baskılar yapılıyor. Hatta işte buradan evet çıkmazsa mührünüzü bırakın, alırız diye tehdit ettiklerini duyduk. Unutmasınlar ki onlar parti valisi değil, devletin valisidir. Partiden maaş almıyorlar, devletin kaynaklarını kullanıyorlar. Biz evet oyu verene de hayır oyu verene de eşit bakıyoruz. Hepsi bu ülkenin insanı ve bizim vatandaşımızdır. Bölgede halkın müthiş bir direnci var, özellikle valinin, kaymakamın baskıları artıkça hayır oylarının yükseldiğini görüyoruz”diye konuştu.

CHP olarak bölgede ‘evet’ baskısı yapan bazı kaymakam ve valilier hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden CHP Parti Meclisi Üyesi Yıldırım Kaya; Van, Bitlis ve Muş’ta temaslarda bulunduklarını belirtti. Barışa, dostluğa çok ihtiyaç duyulduğunu sokaklarda gördüklerini anlatan Kaya, şunları söyledi:

“Çok açık bir şey daha gördük. Devlet zora başvurmaz, devlet adamlığı ortadan kaybolmuş. Özellikle valiler devletin valisi olma yetisini yitirmiştir. Kamu kurum müdürleri hayır kampanyası yürütüyorlar. Camileri siyasete alet etmişlerdi bu yetmedi, asker ocaklarını siyasete alet ettiler. Bu da yetmemiş, adliyeyi siyasete alet ettiler, şimdi sandıkla oynamaya kalkıyorlar. Korkunun ecele faydası yok. Mutlaka bu süreç hayırlısıyla sonuçlanacaktır. Vali, kaymakamlar, devlet adamları sakın ha devletin askerliğini yapmasınlar. Askerlik, sadece bu vatan savunması için yapılır yoksa herhangi bir siyasi parti için askerlik yapılmaz. Kaldı ki unutmasınlar bu bir siyasi parti seçimi değil, bu bir bayrak, cumhuriyet seçimidir. Bu Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. “

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