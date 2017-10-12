CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, müftülere nikah kıyma yetkisi veren tasarının geri çekilmesini istedi.

CHP’li milletvekilleri, TBMM’de Basın 4 Nolu Kapı Önü’nde kalabalık bir kadın grubuyla birlikte basın toplantısı düzenledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, müftülere nikah kıyma yetkisi veren Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını sert sözlerle eleştirerek, şöyle dedi:

“Bu tasarıyı asla kabul etmiyoruz. Bu tasarı, kadınların Medeni Kanunla elde ettiği hakların ortadan kaldırılmasının önünü açıyor. Bu tasarı, çocuk yaşta evliliklere imkan sağlıyor. Bu tasarıyla kimin ne tür nikah kıyacağı tartışması toplumda yeni kutuplaşmalara sebep oluyor. Medeni hakların din görevlilerine devredilmesi laiklik ilkesine aykırıdır. Şimdiden hükümeti uyarıyoruz, bu yasayı asla Meclis’e getirmesinler, Genel Kurul’a getirmesinler.

Biz bu tasarı çekilinceye kadar mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Mevcut iktidara buradan sesleniyoruz, ya bu yasayı geri çekeceksiniz ya geri çekeceksiniz, başka yolu yok. Kadınlar bu yasanın geri çekilmesi için var gücüyle mücadeleye devam edecektir.”