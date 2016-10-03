CHP’li İnce: Lozan uluslararası bir meydan okumadır

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Lozan, bu toprakların bizim olduğunun tescilidir. Lozan uluslararası bir meydan okumadır. Lozan bağımsızlıktır. Egemenliğimizin simgesidir” dedi.

CHP Çay İlçe Başkanlığı tarafından Çağlayan Park’ta düzenlenen İlçe Danışma Toplantısına CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, İl Başkanı Kemal Demirkırkan, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Muharrem İnce, Lozan Antlaşması tartışmalarıyla ilgili, “Lozan bu toprakların bizim olduğunun tescilidir. Lozan uluslararası bir meydan okumadır. Lozan bağımsızlıktır. Egemenliğimizin simgesidir. Kitap özeti okuyan kişi bu tartışmaları yapıyor. Dün mecliste ayağa kalkılacak mı kalkılmayacak mı tartışması vardı. Ben daha önce söylediğim gibi kalkmadım. Neden kalkmadığımı söyleyeyim; sen Atatürk’e, İsmet İnönü’ye, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına, Lozan’a, bu ülkenin tapusuna saygı gösterirsen ben de sana cumhurbaşkanı olarak saygı gösteririm. Sen Atatürk’e saygı göstermezsen ben de sana saygı göstermiyorum, göstermeyeceğim de” diye konuştu.

‘BÖYLE BİR RUH FALAN YOK’

15 Temmuz sonrası ‘Yenikapı ruhu’ diye ‘palavradan’ bir şey ortaya çıkarıldığını savunan Muharrem İnce, şöyle dedi:

“‘Muhalefet Yenikapı ruhuna katkı versin’ dediler. Böyle bir ruh falan yok. ‘Yenikapı’ya gel’ diyor ondan sonra gelip Lozan’a hakaret ediyor. GATA’nın adını Abdülhamit Hastanesi diye değiştiriyor. Yani anlaşmak gibi bir derdi yok. Tek adam olarak yasama, yürütme, yargıyı hatta mühendis, mimar olarak köprünün nereden geçeceğine bile karar veriyor, sonra da ‘gelin’ diyor. Böyle bir ortamda Yenikapı ruhu falan çıkmaz.”

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