CHP’li Eren Erdem yayın yasağına itiraz etti

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, Beşiktaş’ta gerçekleşen ve 38 insanın hayatını kaybettiği canlı bomba saldırına konulan yayın yasağına itiraz etti.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliğine yaptığı başvuruda CHP’li Erdem, yayın yasağı kararının soruşturmanın sıhhati için değil, siyasal iktidarın halk nezdinde kusurlu görünmemek adına maksatlı bir şekilde tüm bilgileri saklamak amacıyla uyguladığını belirtti.

“İNSAN HAYATININ DEĞERİNİN OLMADIĞI BİR ÜLKE HALİNE GELDİK”

CHP’li Erdem’in avukatı Onur Cingil aracılığıyla mahkemeye yapılan itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yayın yasağı kararını veren Mahkeme Hâkimi ve kararı yazan memur da dâhil olmak üzere, kimsenin can güvenliği kalmamıştır. Burada çözülmesi gereken konu terörün bitirilmesi ve tüm ülke vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanmasıdır.

Burada yapılması gereken en son şe​y bir yayın yasağı koymak olmalıdır. Zira tüm insanların güvenliği ile ilgili bir konu, hiçbir şey yokmuş gibi örtbas edilemez ve de bir hukuki kavram olan Yayın Yasağı yasada yazılan sınırlar dışında keyfi, hukuka aykırı ve maksatlı bir şekilde verilemez.”

Haber Alma Özgürlüğünün uluslararası anlaşmalarla da güvence altına alınmış bir Anayasal özgürlük olduğunu kaydeden Erdem,

“Verilen yayın yasağı kararı kanunda sayılan hiçbir şarta uymadığı gibi, anılan bu özgürlüğü de tam olarak ihlal etmektedir. Zira burada halk doğru bilgileri, en güncel ve en doğru şekilde alması gerekmektedir”

dedi.

CHP’li Eren Erdem, ihmal varsa bunun halk tarafından hesabının demokratik yollarla sorulmasının sağlanmasında kamu yararı bulunduğunu belirtti.

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