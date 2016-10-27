CHP’li Böke: Başbakan’dan beklediğimiz biraz ciddiyet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “FETÖ AK Parti döneminde palazlanmadı” değerlendirmesine ilişkin “Başbakan’dan beklediğimiz biraz ciddiyet” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, partisinin Trabzon İl Başkanlığı’nda basın toplantısı yaptı. Böke, 15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye’nin büyük bir felaketin ucundan döndüğünü söyledi. Böke, şöyle konuştu:

“Türkiye 15 Temmuz gecesi büyük felaketin ucundan döndü. 15 Temmuz gecesi ‘Türkiye’nin daha çok demokrasiye ihtiyacı olduğu’ mesajını öğrendik. Özellikle iktidara düşen çok temel görev var. O gün demokrasi için canını vermiş olanlar demokrasi için bombalanırken, o parlamentoda ortak bir bildirge yazmış olan siyasi partilerin bir borcu var. Bir demokrasi borcu var. Bu demokrasi borcunun da ilk gerekliliği bu hain girişimi kim yapmış, bu ortamı kim hazırlamışsa onların mutlaka sorumluluğunun ortaya çıkartılıp, hukuk çerçevesinde cezalarının verilmesidir. Ggerçek demokrasiyi inşa edeceksek önce bunu yapmamız gerekir. Peki bu yapılıyor mu? Maalesef hayır.”

“DARBE KOMİSYONU SAMİMİ ÇALIŞMALI”

Oluşturulan darbe komisyonun gerçek biçimde işletilmediğini anlatan Böke, iktidarın bırakın demokrasiyi güçlendirme bir kenara darbenin faillerini ve sorumlularını yakalamak için kurulmuş olan bir komisyonu bile işletmediğini savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, şöyle devam etti:

“Yapılması gereken acil iş mecliste tüm siyasi partilerin bir araya gelmiş olduğu darbe komisyonunu hakikatli bir şekilde işletmek. O darbe komisyonunun başına Fethullah Gülen’e övgüler dizmiş bir milletvekili atandı. Eleştiriler sonrası bu suç ortaklığı ortaya çıkmasın diye gerçeği söyleyenler azarlanmaya başlandı. Başbakan’a düşen en temel görev gerçeğin ortaya çıkarılması, gerçek ortaya çıktığında çözüme ulaşmak için iktidar gücünün kullanılmasıdır. Başbakan komisyonun çalışmasını engelleyici, gerçeği konuşanları tehdit edici tavırla, AKP-FETÖ suç ortaklığını esasında kabul etmiş oluyor. Çünkü endişesi bu suç ortaklığının gerçeklerle birlikte ortaya çıkartılmasıdır. Bize düşen görev bu komisyonun samimi bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.”

“TÜRKİYE, FAKİRLEŞİYOR”

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Başkanlık sistemi tartışmalarına da değinen Böke, Türkiye’nin 6 milyon işsiz bulunduğunu, her 5 gençten birisinin işsiz olduğunu ülkedeki bu en temel soruna karşılık başkanlık tartışmaları yapıldığını söyledi. Böke, “Türkiye, uzun zamandır fakirleşiyor. Buna iktisatçılar, ‘orta gelir tuzağı’ diyor. Tuzağın ne olduğu önemli değil. Önemli olan vatandaşın cebinde hissettiği açık, mutfağında ki yangın. Bu fakirleşmeye de kötü ekonomi politikaları yol açıyor” dedi. Başkanlık sistemini ‘Tek adamlık’ olarak nitelendiren Böke, şunları söyledi:

“Tek adamlık iddiasının lafı dahi Türkiye’yi fakirleştirmektedir. Hiç ortada yokken muhalefet partilerinden birinin isteği ile Türkiye birden Başkanlık tartışmasına girdi. Başkanlığının adının geçtiği hafta TL,ı dolar karşısında ciddi bir değer kaybına uğradı. Başbakan çıktı, ‘Bu dolar iner, çıkar. Önemli olan kasaların dolması’ dedi. Biz de diyoruz ki; o dolar inip çıktığı zaman belki sizin kasalar doluyor ama vatandaşın cebi eriyor. Kuruş kuruş zam görüyoruz benzin pompalarında. Çünkü Türk lirası değer kaybediyor. Türk lirası neden değer kaybediyor? Başkanlık iddiası ile Türkiye’yi istikrarsızlaştıran bir iktidar var. Bir tek adamı değil Türkiye’yi düşünen bir iktidara ihtiyacımız var. İnanıyorum ki bu değişim çok yakın.”

Böke, Başbakan Binali Yıldırım’ın, ‘FETÖ AK Parti döneminde palazlanmadı’ sözlerini hatırlatan bir gazeteciye, “İsterseniz kahkaha atayım. Hakikaten Başbakan neşeli ve sohbeti hoş bir insan. Başbakan’dan beklediğimiz biraz ciddiyet. FETÖ her yere girmiş, okullarda, adalet saraylarında, emniyette, askerde var ama ne hikmetse siyasette yok. AKP’de hiç olmadığı söyleniyor. Bu ancak gülünerek karşılanabilir. Şu gerçeği de anımsatmamız gerekiyor. MGK’nın 2004’de yaptığı bir uyarı var. Kendi imzaları var. Onun için gülüyoruz zaten. Çünkü kendi imzasını hiçe sayan, kendini ciddiye almayan bir Başbakanlık var. Biz o imzaları ciddiye alıyoruz. 2004’den beri bunu görmezden gelenlerin, özellikle kendilerini aklamaya çalışması gülmemin çok ötesinde çok sert bir cevabı hak ediyor. Ama ben nezaketimi koruyacağım” diyerek konuşmasını noktaladı.

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