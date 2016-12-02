CHP’li Bingöl, yurt yangınından kurtulan çocukları ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 12 kişinin yaşamını yitirdiği 24 kişinin yaralandığı Adana’nın Aladağ İlçesi’ndeki yurt yangınından yaralı kurtulan öğrencileri hastane ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, beraberindeki milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve Mevlüt Dudu, Çukurova İlçe Belediyesi Başkanı Soner Çetin ve CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut’la birlikte Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Yurt yangınında dumandan etkilendikleri için solunum sıkıntısı ve yüksek düşme sonucu ayaklarında kırık olan 2 öğrenciyi ziyaret eden Tekin, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastane çıkışında bir değerlendirme yapan Bingöl, Aladağ’da yaşanan facianın tüm Türkiye’nin acısı haline geldiğini söyledi. Bingöl,

“Çok dramatik bir olay yaşandı. 11 çocuğumuz hayatlarını baharında yaşamlarını yitirdiler. Acı sade onların ailelerinin acısı değil hepimizin acısı, tüm Türkiye’nin acısıdır. Ümit ederim ki, bu facia bir daha yaşanmasın. Maalesef bu tür olaylar yaşadığında yapılan açıklamalarda tedbirlerin alınacağı söyleniyor. Ancak ne yazık ki bir süre sonra hiç bir önlem alınmadığı gibi, yeni olaylarla karşı karşıya kalıyoruz”

dedi.

Yangından kurtulan çocuklardan birinin kendisine avukat olmak istediğini söyleyen Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:

“8 yıl önce bir yurtta facia yaşanmıştı. 18 çocuğumuzu kaybetmiştik. Üzerinden tam 8 yıl geçti. O facianın davası devam ediyor. O facianın sorumluları hala elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Yukarıda tedavi gören çocuklardan birine sorduğumda büyüyünce avukat olmak istediğini söyledi. Bunun çok önemsiyorum. Çünkü küçücük bedeninde yaşadığı olumsuzluğu, kaybettiği arkadaşlarının acısını yüreğinde derinden hissettiği için hukukçu olmak istiyor. Hukukçu olup bu tür olumsuzlukları, yanlışlıklarla mücadele etmeyi şimdiden kafaya koymuş.”

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