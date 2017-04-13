Referandum kampanyası yarın bitiyor.

Çok dikkatimi çeken bir durumu sizinle paylaşayım.

Başkentte AKP, CHP ve MHP’li ilçe belediyeleri ile AKP’li Büyükşehir Belediyesi var.

Referandum kampanya süresince CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar dışında hayır kampanyasına destek veren CHP’li Belediye göremedim.

Örneğin Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen afişler astı ama kendisini ve belediyesini öven afişlerdi bunlar.

AKP’li belediyeler bayraklarla, broşürlerle, arabalarla, oluşturdukları sokak ekipleri ile müthiş bir destek verdiler Evet kampanyalarına.

MHP zaten Genel Merkez dışında sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de evet kampanyası için Genel merkeze destek vermedi çünkü hayır düşüncesi hâkim oldu ülkücü tabana.

Seçimler, referandumlar ilçe ve il belediye başkanları için partilerine destek vermeleri gereken en önemli günler değil midir?

CHP yok ise Alper Taşdelen olabilir mi?

Taşdelen’in şahsını örnek veriyorum da diğer CHP’li belediyeler farklı mı?

Değil ki al birini vur ötekine.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekilleri tüm yurtta kampanya yürütüyorlar ama CHP’li belediyeler ancak seyrediyor.

Bu nasıl particilik bu nasıl sosyal demokratlık, bu nasıl teşkilatçılık anlayan varsa bana da anlatsın.

Sonuçta eğer kıl payı evet çıkarsa bilinsin ki bunun sorumlusu CHP’li belediyelerdir.

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