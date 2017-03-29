CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, anonim bir türkü olan ‘Karanfil deste gider’in sözlerini ‘hayır’a uyarladı. Balbay, türküyü İzmir’de katıldığı bir radyo programında saz çalarak söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, ‘Karanfil deste gider’ türküsüne referandum için yeniden söz yazdı. “Tek çiçekle park olmaz, demokrasi kurulmaz, Meclis’te konuşmadan, derde çare bulunmaz” türkünün dikkat çeken sözleri arasında yer aldı. Türküyü, İzmir’de katıldığı bir radyo programında radyo çalışanlarıyla birlikte saz çalarak seslendiren Balbay, “Tarih boyunca türküleri yakanlar yasaları yapanlardan daha güçlü olmuştur. Halkımıza türkülerle de ulaşacağız” dedi.
HP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın referandum için ‘hayır’a uyardığı türkünün sözleri şöyle:
“Halk sandığa gidecek
Hah hah ha Hayır
Kararını verecek
Hah hah ha hayır
16 Nisan günü
Hah hah ha hayır
Mühürünü vuracak
Hah hah ha hayır
Hayır hayır
Memleket için hayır
Gelecek için hayır
Hayır hayır hayır hayır
Tek çiçekle park olmaz
Hah hah ha hayır
Demokrasi kurulmaz
Hah hah ha hayır
Meclis’te konuşmadan
Hah hah ha hayır
Derde çare bulunmaz
Hah hah ha hayır
Hayır hayır
Memleket için hayır
Gelecek için hayır
Hayır hayır hayır hayır”