CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, anonim bir türkü olan ‘Karanfil deste gider’in sözlerini ‘hayır’a uyarladı. Balbay, türküyü İzmir’de katıldığı bir radyo programında saz çalarak söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, ‘Karanfil deste gider’ türküsüne referandum için yeniden söz yazdı. “Tek çiçekle park olmaz, demokrasi kurulmaz, Meclis’te konuşmadan, derde çare bulunmaz” türkünün dikkat çeken sözleri arasında yer aldı. Türküyü, İzmir’de katıldığı bir radyo programında radyo çalışanlarıyla birlikte saz çalarak seslendiren Balbay, “Tarih boyunca türküleri yakanlar yasaları yapanlardan daha güçlü olmuştur. Halkımıza türkülerle de ulaşacağız” dedi.

HP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’ın referandum için ‘hayır’a uyardığı türkünün sözleri şöyle:

“Halk sandığa gidecek

Hah hah ha Hayır

Kararını verecek

Hah hah ha hayır

16 Nisan günü

Hah hah ha hayır

Mühürünü vuracak

Hah hah ha hayır

Hayır hayır

Memleket için hayır

Gelecek için hayır

Hayır hayır hayır hayır

Tek çiçekle park olmaz

Hah hah ha hayır

Demokrasi kurulmaz

Hah hah ha hayır

Meclis’te konuşmadan

Hah hah ha hayır

Derde çare bulunmaz

Hah hah ha hayır

Hayır hayır

Memleket için hayır

Gelecek için hayır

Hayır hayır hayır hayır”

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