CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü, Bilal Erdoğan’ın kayınpederi olan Orhan Uzuner’in ‘fikir babası’ olduğu iddia edilen ‘Kardeş Kal Türkiye’ grubu ile dernek statüsünde faaliyet gösteren ‘Halkın Özel Harekatı’ adlı örgütlenmeleri Başbakan Binali Yıldırım’a sordu.

Amacının ‘ulusal bir tehlike anında halkı uyandırma ve haber vermek olduğu’ ifade edilen ‘Kardeş Kal Türkiye’ grubunun; anlık iletişim için WhatsApp grupları oluşturduğu, her ilçede telsiz sistemleri kurduğu, grup üyelerinin ‘Zello’ adı ile bilinen telsiz uygulamasına davet edildikleri, radyo yayını yapabilmek için şirket kurduğu, ayrıca grubun üyelerine Sağlık Bakanlığı sertifikalı ilkyardım, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sertifikalı insansız hava aracı – drone kullanım eğitimleri verdiği ifade edildi. Verdiği önergede ‘Kardeş Kal Türkiye’ adlı grubun lideri dünür Orhan Uzuner’in “En küçük cihazımız düdük. Arabamda megafon var. Gerektiği zaman kullanacağımız silah var. Böyle hazırlıkları yapmamız lazım” ifadelerine yer veren CHP’li Bakan, “Kuruluşunun temel amacının, ‘yeni bir darbe girişiminde, kalkışmalarda, halkı en kısa sürede sokağa dökmek’ için iletişim altyapısı kurmak olarak açıklanmasına rağmen, grubun lideri dünür Orhan Uzuner, yaptığı konuşmalarda açıkça ‘silahlanarak hazırlık yapmaktan’ bahsediyor. Keza isminden ve medyaya yansıyan açıklamalardan anlaşıldığı üzere ‘Halkın Özel Harekatı’ adlı örgütlenmenin de yine bir kolluk kuvveti gibi faaliyetlerde bulunma amacını taşıdığı anlaşılmakta” diye konuştu.

CHP’li Bakan, Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu soruları sordu:

“Orhan Uzuner’in oluşturduğu Kardeş Kal Türkiye grubu ile Yunus Emre Polat’ın kurduğu Halkın Özel Harekatı Derneği’nin değerlendirilen faaliyetlerinin yasal dayanağı bulunmakta mıdır? Kardeş Kal Türkiye grubu ile Halkın Özel Harekatı Derneği’nin bu faaliyetleri ile ilgili olarak adli makamlarca bir inceleme başlatılmış mıdır? Paramiliter yapılar olduğu anlaşılan bu örgütlenmelerden Kardeş Kal Türkiye grubunun faaliyetlerine gösterilen toleransa, kurucusu olan Orhan Uzuner’in Sayın Cumhurbaşkanı’nın dünürü olmasının etkisi var mıdır? Son zamanlarda referandum süreci ile ilgili olarak ‘Hayır’ kampanyası çalışmaları yapan her kesime evrensel demokratik ilke ve normlara aykırı olarak yasaklar ve engellemeler getirilirken, gerektiğinde silah kullanılabileceğini de belirten bu oluşumların, referandum sürecinde halkın iradesinin özgür ve adil bir ortamda tecelli etmesini engellemeye yönelebilecek faaliyetlerine ilişkin herhangi bir tedbir alınmakta mıdır?”

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