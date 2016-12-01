CHP’li Altıok bakanlıktan vakıf ve dernek yurtlarının listesini istedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Adana’daki yurt yangınını Meclis gündemine taşırken Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, Türkiye’deki vakıf ve derneklere ait özel yurt sayısını sordu.

Altıok, Adana’nın Aladağ ilçesindeki ortaöğretim kız öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Bu vahim olayın genel olarak eğitim sistemi ve özel olarak da öğrencilerin barınma sorununu yeniden Türkiye’nin gündemine oturttuğunu ifade eden Altıok, “Aladağlıların ve bir öğrenci velisinin basına yansıyan ifadeleriyle, ilgili yurdun bir tarikatın yasal derneğine bağlı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmaktadır. 4+4+4 düzenlemesiyle birlikte tarikat/cemaat yurtlarında, yasadışı evlerinde karşılaştığımız taciz, tecavüz, istismar vakalarının son örneği küçücük evlatlarımızı yitirdiğimiz büyük bir felaket olmuştur” dedi.

“İHMALDEN ÖTE SUÇ VAR”

Kanun uyarınca ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ve yurt açmanın Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu, Özel Yurtlar Yönetmeliği’ne göre de ancak lise ve üstü okullarda özel yurt açabileceğini anımsatan Altıok, “Bu açık hükümlere rağmen Adana Aladağ’da yaşamını yitiren öğrencilerin tamamı 5 ile 8. sınıf arasında okuyan ortaokul öğrencileridir ve o yurtta barınmaları yasaktır. Burada ihmalden de öte öncelikle suç vardır, kamu otoritesi açısından da suçluyu kayırma söz konusudur” dedi.

“BAKANLIK YETKİLİLERİ HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?”

Altıok, önergesinde Bakan Yılmaz’dan şu soruların yanıtını istedi:

“Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu en son ne zaman denetlenmiştir? Son denetim tutanağında hangi bilgiler yer almaktadır?

Yurt denetlendiğinde ortaokul öğrencilerinin orada barındığı tespit edilmiş midir? Bu yurtta kalan ortaokul öğrencilerinin devam ettikleri okulların idareleri, öğretmenleri bu bilgiye sahip midir? Okul idareleri öğrencilerin yasadışı bir biçimde bu yurtta kaldığını Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmiş midir? Bildirmişlerse Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Aladağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 1 km uzaklıkta yer alan bu yurtta ortaokul öğrencilerinin barınması açıkça suç olmasına rağmen bu durumla ilgili önlem almayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Yetkililer hakkında ‘suçluyu kayırma’ isnadıyla suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

Bu yurtta barınan ortaokul öğrencilerinin okul rehberlik servislerinin bilgi formlarında adresleri ne olarak kayıtlıdır? E-okul sisteminde adresleri ne olarak kayıtlıdır? Kayıtlı adresleri bu yurtsa eğer yasadışı barınmaya dair bilgi verilmiş midir? Değilse eğer kontrol edilmiş midir? -“DERNEĞİN KAÇ YURDU VAR, ÖĞRENCİ KAYITLARI BAKANLIKÇA İSTENDİ Mİ?”- Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’nin Türkiye’de kaç yurdu vardır? Bu yurtlarda toplam kaç öğrenci barınmaktadır? Bu yurtlarda barınan öğrencilerin kayıtları Bakanlığınız tarafından istenmekte midir?

Türkiye’de 2016 Aralık ayı itibariyle kaç öğrenci köylerden belde, ilçe, il, büyükşehir merkezlerine ilkokul ve ortaokula devam etmek için gelmektedir? Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ve Milli Eğitim Bakanlığı E-Okul sistemi aracılığıyla rahatlıkla ulaşılabilecek bu bilgi ışığında, Türkiye’de köylerden gelip merkezlerde barınmaya ihtiyaç duyan öğrenci sayısı kaçtır?

Milli Eğitim Bakanlığı bu barınma ihtiyacının ne kadarını karşılamaktadır? Türkiye’de vakıf ve derneklere ait özel yurt sayısı kaçtır? Bu vakıf ve derneklerin isimleri ve kendilerine bağlı olan yurtların isimleri nelerdir? Liste halinde bu bilgiyi paylaşır mısınız? Bu yurtlarda kaç öğrenci barınmaktadır?”

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