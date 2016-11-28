CHP’li Altıok, 9 yaşındaki kıza cinsel istismarı Meclis’e taşıdı

İZMİR’de, oynamak için gittiği evde arkadaşının dedesinin tacizine uğrayan, duruşma öncesinde de fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 9 yaşındaki Y.K. olayını CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, meclise taşıdı. Altıok, cinsel istismar ve tecavüz olaylarının Türkiye’nin kanayan yarası haline geldiğini belirterek meclis araştırma önergesi istedi.

Bornova’da geçen temmuz ayında yaşanan olayda, arkadaşının evine giden 9 yaşındaki Y.K., burada tacize uğradı. Ailenin şikayeti üzerine tacizci hakkında, çocuğa cinsel istismar suçlamayla dava açıldı. 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’de yapılacak olan duruşma öncesinde, tacizcisiyle tekrar yüzyüze gelip olayı anlatacak olmanın korku ve stresini yaşayan Y.K., fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede kalp krizi sorucu hayatını kaybetiği önü sürüldü. DHA’nın gündeme getirdiği haber sonrasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, olayı meclise taşıdı. 20 CHP’li milletvekilinin imzaladığı önergede Altıok:

“İzmir’de 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız çocuğu dedesi yaşındaki birisi tarafından cinsel istismara maruz kaldı, bu durumu ailesine anlattı, ailesi tarafından tacizciye dava açıldı. Yaşadığı travmanın ve büyük korkunun etkisinden kurtulamayan küçük çocuk tacizcisiyle karşılaşacak olmanın stresini taşıyamadı ve minik kalbi durdu. Cinsel istismar ve tecavüz olayları artık Türkiye’nin kanayan yarasıdır. Hemen hemen her gün başka bir kentten çocuklara yönelik başka bir istismar vakası haberini alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bunu araştırması şarttır”

dedi.

Adli Tıp Kurumu’na her ay 650 çocuk istismarı olayı gönderildiğine dikkat çeken Altıok,

“Yapılan araştırmalarda cinsel istismara en çok 7-14 yaş aralığındaki çocuklar maruz kaldığı tespit edildi. 2015 verilerine göre 36.000 ‘çocuk’’ gelin var. Yine 2015 yılı verilerine göre çocukların cinsel bütünlüğüne karşı 24 bin 825 dava açıldı. Bu davalardan 13.968’i mahkumiyetle sonuçlandı. Türkiye bugün cinsel istismar amacıyla insan ticareti ve çocuk evlilikleri ‘Küresel Kölelik Endeksi’nde Avrupa’da birinci sırada yer alıyor”

dedi.

“TECAVÜZ MEŞRULAŞTIRILAMAZ”

Tecavüzün meşrulaştırılamayacağını belirten Altıok,

“Tecavüz asla meşrulaştırılamaz, cinsel istismarın affı olmaz. Tecavüz ve cinsel istismar ‘bir kereden bir şey olmaz’ lakaytlığı ve idraksizliği ile ele alınamaz, bir kereye mahsus affedilemez. İzmir’deki küçük kız çocuğunun ölümüne yol açan bu vahim olayın tüm boyutlarıyla araştırılması ve Türkiye’deki cinsel istismar ile tecavüz olaylarının bir daha yaşanmaması ve gerekli önlemlerin alınması amacı ile Anayasanın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını istiyorum”

dedi.

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