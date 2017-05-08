CHP, Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına katılmak üzere başvurusunu ve gerekli ödemeyi usulüne uygun şekilde yaptığı halde sınava giremeyen adaylar için ÖSYM tarafından 2017 yılı lisans ve ön lisans yerleştirme işlemlerinden önce ve bu yerleştirmelerde puanı esas alınmak üzere yeniden sınav düzenlenmesi için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, 12 Mart 2017 günü gerçekleştiren Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına katılmak üzere başvurusunu ve gerekli ödemeyi usulüne uygun şekilde yaptığı halde sınava giremeyen adaylar için ÖSYM tarafından 2017 yılı lisans ve ön lisans yerleştirme işlemlerinden önce ve bu yerleştirmelerde puanı esas alınmak üzere yeniden sınav düzenlenecek. Bu sınav için adaylardan herhangi bir ödeme talep edilmeyecek.

ÖSYM’nin düzenlediği Kamu Personeli Seçme Sınavında usulsüzlük yaparak kamu görevine yerleştiği yargı kararı ile tespit edilen ve bu nedenle meslekten çıkarılan kamu personellerinin yerine, talep etmeleri halinde ilgili yerleştirmede söz konusu usulsüzlük nedeniyle mağdur olan aday veya adaylar yerleştirilecek. Bu amaçla yapılacak yerleştirmelerin usul ve esasları ÖSYM tarafından 3 ay içinde çıkarılacak bir yönetmelik ile belirlenecek.

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