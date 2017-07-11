CHP, TRT adına yapılan kesintilerin kaldırılması için kanun teklifi verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifle, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu’nun ‘gelirler’ maddesinde değişiklik yapılıyor.

Buna göre, TRT’nin gelirlerinden radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan tahsil edilecek ücretler, elektrik enerjisi hasılatından bu kanuna göre ayrılacak paylar kaldırılacak. Teklifin gerekçesinde TRT adına yapılan zorunlu kesintilerin kaldırılmasının hedeflendiği belirtildi.

CHP’li Tüm açıklamasında, “TRT adında yazan Türkiye ismini bu yayıncılık anlayışıyla artık hiçbir şekilde hak etmemektedir. TRT ya kendi ismiyle uyumlu şekilde gerçekten tarafsız, bağımsız ve yasalarda belirtildiği üzere iktidardan tümüyle özerk hale getirilecek şekilde yeniden düzenlenmeli ya da en azından dürüstlük adına ismi ‘T-RTE’ veya ‘Reisinin Sesi’ olarak değiştirilmelidir” dedi. (ANKA)