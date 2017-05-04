CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, “Siz Sincar’a operasyon yaptığınız zaman ABD tarafından eleştirilmek istenmiyorsanız, onun müdahalesine maruz kalmak istemiyorsanız veya Suriye’nin başka bölgelerinde konuşlu birliklerinizin sorun yaşamasını aynen Irak’taki Başika Kampı gibi yaşamasını istemiyorsanız bugün arazide en güçlü olan Esad yönetimiyle bir kanal açın ve uluslararası meşruiyet açısından kimseye eyvallahınız olmasın” dedi.

“PARÇA BAŞI ÇÖZÜM”-

Yılmaz, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin görüşmesine değinerek şöyle dedi:

“Rusya’nın getirmiş olduğu öneriyi biz kabul etmiş oluyoruz.

Şunu belirtelim bu güvenli bölgeler konusu gündemde tutuldukça ve bu Güvenlik Konseyine geldikçe buna başka güvenli bölgelerin de ilave edilmesi ihtimali yüksektir.

Başka alanlar özellikle Fırat’ın doğusundaki alanlar Afrin bölgesi ve Suriye’nin başka alanları da güvenli bölgeye çevrilebilir.

Bu şu anlama geliyor. Biz Suriye’de Suriye’nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini sağlayacak kapsamlı bir siyasi çözüm konusunda başarılı olamıyoruz. Dolayısıyla madem başarılı olamıyoruz, o zaman ateşkesi esas alan ve çatışmazlığı esas alan parça başı çözüm konusunda çalışalım demektir.

AKP’nin Suriye politikası sıfırlamıştır ve yük de Türkiye’nin üzerine binmiştir.

“ESAD YÖNETİMİYLE BİR KANAL AÇIN VE ULUSLARARASI MEŞRUİYET AÇISINDAN KİMSEYE EYVALLAHINIZ OLMASIN”-

Öncelik yine şu olmalı; biz daha önceden de söyledik, siz Sincar’a operasyon yaptığınız zaman ABD tarafından eleştirilmek istenmiyorsanız, onun müdahalesine maruz kalmak istemiyorsanız veya Suriye’nin başka bölgelerinde konuşlu birliklerinizin sorun yaşamasını aynen Irak’taki Başika Kampı gibi yaşamasını istemiyorsanız bugün arazide en güçlü olan Esad yönetimiyle bir kanal açın ve uluslararası meşruiyet açısından kimseye eyvallahınız olmasın.”

“Çıkışın yolu Esad yönetimiyle diyalog kurulması mı diyorsunuz?” sorusuna da Yılmaz, “Doğrudan, aracısız, kimsenin sırf böyle aracı olup ilave bu ortamdan yararlanmasına mahal vermeden Türkiye’nin bizatihi kendisinin doğrudan bir kanal açmasıdır. Türkiye’nin manevra alanı, ortaklık yapabileceği küresel güçler tarafından kıstırılıyorsa, daraltılıyorsa bundan kurtulmanın yegane yolunun uluslararası meşruiyet açısından yine mevcut yönetimle bir kanal açmaktan geçer” yanıtını verdi.

HAMAS’IN BİLDİRİSİ-

“Hamas’ın bildirisini nasıl okuyorsunuz?” sorusuna Yılmaz, “Hamas ilk defa mevcut tezlerinden şeklen de olsa inanmayarak da olsa belki vazgeçmiş oluyor ve İsrail’in güvenliğini ve İsrail devletini kabul etmiş oluyor” dedi

BAYKAL’IN AÇIKLAMALARI-

Deniz Baykal’ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Yılmaz, “Kendi şahsi görüşüdür zaten, kendi şahsi görüşü olduğu için bizim partimizin bir görüşü değil” yanıtını verdi.

Bir başka soruya da Yılmaz, “Eğer ABD buna yeşil ışık yakarsa bölgesel Kürt yönetiminin bu yıl içerisinde bağımsızlığa gitmesi süreci başlatılacak” dedi.

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