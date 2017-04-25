CHP heyeti, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin ‘hayır’ oyu için mücadele eden sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına ve demokratik kitle örgütlerine ziyaretlerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla başlatılan görüşmelerde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Ankara Milletvekilleri Necati Yılmaz ve Şenal Sarıhan ile avukat Deniz Çakır yer aldı.

CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Halkevleri, KESK, Atatürkçü Düşünce Derneği, Mimarlar Odası ve 2 Temmuz Pir Sultan Abdal Vakfı’nı ziyaret eden heyet, görüşmelerde referandum sonrası süreci değerlendirdi.

Görüşmeler hakkında açıklama yapan CHP’li Ağbaba, “Hayır her türlü baskıya, şiddete ve terörize edilmesine rağmen bütün kesimlerden insanları bir araya getirdi. Bu birlikteliği sağlayan şey, demokrasi, cumhuriyet ve laiklik. Mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz” dedi.

CHP’li Yılmaz ise halk oylamasında ‘hayır’ ve iradesinin kazandığını savunarak, şunları kaydetti: “Referandum boyunca bizden desteğini esirgemeyen bizlerle beraber tek adam rejimine karşı mücadele eden STK’larımızla buluştuk. Hayır ve iradesi kazandı. Hayır daha bitmedi diyoruz, hayır dağılmıyoruz diyoruz. Genel Başkanımızın talimatıyla sahada hayır için buluştuğumuz herkesle tekrar buluşuyoruz. Bu grup toplantımızdan da çıkan kararımızdır. Bu ziyaretlerimiz Türkiye’nin her yerinde sürecek”

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