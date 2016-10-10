CHP’den şehitler için teklif

CHP, şehit ve gazi olanlar arasındaki maddi ve manevi farklıkları gidermek için teklif verdi.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Terörle Mücadele Kanunu İle 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklife göre, şehit yakını veya harp veya vazife malulü olup başkalarının yardımı olmaksızın hayatlarını idame ettiremeyecek derecede engelli olanlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresince devamlı ikamet edeceklerini beyan ettikleri yerde konut verilecek.

Devamlı ikamet yeri olarak bildirilen yerde Toplu Konut İdaresince verilebilecek ailenin koşullarına uygun bir konut yoksa Toplu Konut İdaresince satın alınmak suretiyle hak sahibine verilecek.

Şehit olanın yakınına verilecek konut öncelikle dul eşine, eşi yoksa çocuklarına müştereken, çocukları da yoksa evi olmayan yaşayan anasına, anası ölmüşse evi olmayan babasına verilecek. Verilen konutun bedeli Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca tapuya tescil işlemleri tamamlandıktan sonra talep tarihini takip eden otuz gün içinde Toplu Konut İdaresine ödenecek.

Teklif, ülkenin bölünmez bütünlüğü için şehit ve gazi olanlar ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit ve gazi olanlar arasındaki ortaya çıkan maddi ve manevi farklıkların giderilmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

“Kanun teklifi ile şehit ve gazilerimizin ailelerine devlet tarafından mülkiyeti kendilerine ait olmak üzere bir konut verilmekte ayrıca 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde şehit olanların yakınları ile gazilerimize tanınan haklar ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele ederken vatan toprağına emanet ettiğimiz kahraman şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin hakları arasında oluşan maddi ve manevi adaletsizlik ve eşitsizlik ortadan kaldırılmaktadır.”

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