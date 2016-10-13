Chp’den imam hatip hassasiyeti: kaç okul imam hatipe dönüştü?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’a kaç okulun imam hatip okuluna dönüştürüldüğünü sordu.

Tanrıkulu, Başbakan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Kabataş Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı Şakir Voyvot’un bir derneğin toplantısında ‘Bütün okullarımızın imam hatip lisesi gibi olma zamanı geldi’ ifadesi ile ilgili soruşturma başlatılacak mıdır ya da başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

2014 – 2016 yılları arasında yıllar bazında 12 Ekim tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç okul imam hatip okuluna dönüştürülmüştür? Bu okullar hangileridir?

2014 – 2016 yılları arasında yıllar bazında 12 Ekim tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç okulda hangi gerekçelerle karma eğitim kaldırılmıştır?”

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