CHP, emeklilerden muayene ücreti alınmaması için kanun teklifi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

Teklif, kamu ve özel hastane ayırımı yapılmaksızın, emeklilerden muayene ücreti, ilave ücret ve ilaç katkı bedeli alınmamasını öngörüyor.

Gürer, maaşları düşük olan emeklilerin, hastanelerde yapılan kesintiler nedeniyle neredeyse hiç maaş alamadıklarını belirterek, kamu ve özel hastane ayrımı olmaksızın, emeklilerin “muayene ücreti”, “ilaç katkı bedeli” ve “ilave ücret” adı altındaki sağlık hizmetlerinde ilave ücret ve katkı paylarından muaf tutulmalarını istedi.