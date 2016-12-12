CHP’den beklenen atak

CHP, yaşanan terör saldırıları ve patlamalarda “güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların görevden el çektirilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması adına etkili, sürekli ve somut önlemlerin alınması” gerekçesiyle Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinde, “5 Haziran 2015 tarihinden itibaren yaklaşık 1.5 yılda (11 ilde) gerçekleşen toplam 26 bombalı saldırı ve patlamalarda, AKP Hükümetinin yaşanan her bir saldırı ve patlama sonrası etkili, sürekli ve somut güvenlik tedbirlerini almaması ile oluşan güvenlik zafiyetleri sonucu, maalesef, 395 kişi hayatını kaybetmiş ve 2941 kişi yaralanmıştır” denildi.

Önergede şu ifadeler yer aldı:

“Son 1.5 yılda yaşanan terör saldırılarının ve patlamaların (10 Aralık 2016 tarihli olan ile birlikte) 8’nin İstanbul’da yaşandığı göz önüne alındığında, yaşanan her bir terör saldırısı sonrası etkili, yeterli ve sürekli güvenlik önlemleri alınmadığı aşikardır. İçişleri Bakanlığının, İstanbul Valiliğinin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün yaşanan terör saldırıları sonucunda, kamuoyuna açıklama yaptıktan sonra, somut güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak neler yaptıkları ya da yapmadıkları izaha muhtaçtır.

Yaşanan terör saldırı ve patlamalardan hemen sonra ise, yayın yasakları getirilmekte ve adeta yaşanan acıların üzeri örtülmeye çalışılmaktadır.”

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