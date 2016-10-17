CHP’den başkanlık tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, başkanlık sistemi tartışmalarına ilişkin, “Ülke zaten yangın yerine dönmüş yani bu kadar derdimiz varken bütün renkleri tamamladık fıstık yeşili mi eksik kaldı yani” dedi.

MUSUL OPERASYONU-

Tekin, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Musul operasyonuna değinerek, “Önce ‘elbette Musul’da olmalıydık, kesinlikle olacağız’ denildi. Hükümet yetkilileri A planımız olmasa, B planımız olacak, olmasa C planımız olacak dediler. Daha dün üstünde 24 saat geçmemesine rağmen hükümet yetkililerinin söylemiş olduğu sizin de gazeteleriniz de görüleceği gibi ‘kesinlikle Şii milisler olmayacak’. Evet, şimdi Şii milisler girdi. Şimdi ne diyeceksiniz, hangi planlarınızı devreye sokacaksınız? Türkiye hiçbir dönem bu kadar zor durumda kalmamıştı” dedi.

“PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ”

“Mevcut cemaat ile siyasi parti iktidar ilişkisi biraz tavuk yumurta ilişkisi gibidir. 40 yıllık ilişkiye dayalıdır” ifadesini kullanan Tekin, elindeki dosyayı göstererek şöyle devam etti:

“Şurada sadece iki il yok. Hakkari ve Ardahan hariç bütün illerde çok ciddi okullar, üniversiteler, hastaneler, postaneler var. Bu tahsisler nasıl yapılmış? Özellikle büyük şehirlere baktığımızda başta İstanbul olmak üzere Ankara olmak üzere Kayseri, Konya çeşitli illere baktığımızda ağırlıklı olarak milletin malı yani bakanın deyimiyle vatan toprakları bunlara peşkeş çekilmiş.”

“İKİ CİHAN BİR ARAYA GELSE BU ÜLKEDE BAŞKANLIK SİSTEMİ OLMAZ”

“Başbakan Binali Yıldırım ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bugün yapılacak görüşmesinden ne bekliyorsunuz? Başkanlık tartışmalarına ne diyorsunuz?” sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

“İki cihan bir araya gelse bu ülkede başkanlık sistemi olmaz.

Hiçbir siyasi parti kendisini feshetmez.

Ne zaman sıkışsak doğal olarak medyamızın da en iyi malzemesi olan başkanlık sistemini tartışıyoruz. Bunun bir tarafta bitmesi gerekiyor. Büyük bir olasılıkla bugün yarın bitecektir. Bu defter kapanacaktır.

Bir başkanlık sistemi çıkabilecek bir tablo yok.

Ülke zaten yangın yerine dönmüş yani bu kadar derdimiz varken bütün renkleri tamamladık fıstık yeşili mi eksik kaldı yani.”

“KIRK KESE SİZİ TEMİZLEYEMEZ”

Tekin, “Biz diyor, ‘temizlik yaptık sıra CHP’de, MHP’de’. Sayın Bozdağ yani kırk kese sizi temizleyemez. CHP’nin üstünde durmaz. Fıtratımız uymaz” diye konuştu.

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