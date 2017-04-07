CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD’nin Suriye hava üssünü vurmasıyla ilgili, bundan sonraki süreçte Rusya ve ABD arasındaki Suriye konusunun iyice keskinleşeceğini ifade ederek, “İki aktörün bundan sonra daha ziyade kavgasına şahit olacağız” dedi.

Yılmaz, hükümet için uyarıda bulunarak, “Burada, Türkiye’nin hemen bir taraf belirlemeden daha makul, daha kendi çıkarlarına uygun bir çizgide durması gerekiyor. Çünkü ABD hala PYD korumacılığını yapıyor. Aksi takdirde Rusya ile başlayan normalleşme süreci akamete uğrayabilir” diye konuştu.

ANKA’ya konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD’nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasını değerlendirdi.

“TRUMP YÖNETİMİ PUTİN’İ KARŞISINA ALABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ”

Saldırının birkaç boyutu olduğunu ifade eden Yılmaz, ABD’nin iç kamuoyuyla ilgili durumuna dikkat çekti. Yılmaz, “Trump yönetimi, seçimlerde Rusya ve Putin tarafından desteklendiği ve ‘seçimlere Rusya’nın müdahalesi’ iddiasıyla, iç kamuoyunda demokratlar tarafından ciddi eleştirilere maruz kalıyordu. Bu zamana kadar bu eleştirileri ortadan kaldırabilecek, bu algıyı değiştirecek yapılan açıklamalar dışında ciddi bir adım atılmamıştı. Bu operasyon şu anlama geliyor, Trump yönetimi Putin’i karşısına alabileceğini, onunla sürtüşebileceğini göstermiş oluyor. Bu içerideki algının değiştirilmesine yardımcı olabilecek bir hareket olarak tasarlanmış olabilir. Çünkü eğer bir şekilde Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği yönündeki iddia bir dayanağa kavuşturulabilirse, bu Trump’ı istifaya kadar götürebilecek bir süreci dahi başlatabilirdi. Burada iç kamuoyundaki tartışmaları azaltmak için bir hamle var” değerlendirmesinde bulundu.

“ABD, ‘SESSİZ DÖNEMİ’ GERİDE BIRAKTIĞINI ORTAYA KOYUYOR”

İkinci boyutun ise dış politikayla ilgili olduğunu kaydeden Yılmaz, “ABD’nin Obama döneminde ve seçimlerden sonra Trump yönetiminin, PYD korumacılığı dışında Suriye’de etkin bir politikasını göremedik ve Rusya alan kazandı. ABD, Fırat’ın doğusundaki PYD bölgesine etki alanını hapsetti. Şimdi ABD, bu adımla böyle olmadığını, arazide ana aktör olduğunu, sessiz dönemi geride bıraktığını, istediği takdirde belirleyici aktör olabileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Bundan sonraki süreçte Rusya ve ABD arasındaki Suriye konusunun iyice keskinleşeceğini savunan Yılmaz, “İki aktörün bundan sonra daha ziyade kavgasına şahit olacağız” diye konuştu.

PYD UYARISI

Türkiye’nin ise hemen bir taraf belirlemeden daha makul, daha kendi çıkarlarına uygun bir çizgide durması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Rusya ile başlayan normalleşme süreci aksi takdirde akamete uğrayabilir. Çünkü ABD hala PYD korumacılığını yapıyor; Esad gitse de bu gerçek değişecek gibi görünmüyor. Daha suhuletle, daha geniş bir perspektiften olaya bakmak ve Türkiye’nin çıkarları için, hemen taraf olarak değil, bütün faktörleri birlikte değerlendirerek bir tutum alınmasında yarar var” dedi.

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