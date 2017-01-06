CHP’den “2B” teklifi

Hamzaçebi’nin, Meclis Başkanlığı’na sunduğu yasa teklifi ile; 2B ve orman arazilerinde iç içe geçtiği yerlerdeki mülkiyet sorununun çözümü öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde ise şu görüşlere yer verildi:

“Ülkemizde 1950’li yıllardan bu yana köyden kente yaşanan yoğun göç nedeniyle 2/B arazileri yasal olmayan bir şekilde yerleşime açılmıştır. Sonuçta bu araziler üzerinde çok büyük bir yerleşim meydana gelmiş, altyapı yatırımları ve kamu hizmet binaları yapılmış; mahalleler, ilçeler kurulmuş, şehirler oluşmuştur. Ancak bu alanlarda yerleşik insanlarımız uzun yıllardır mülkiyetten kaynaklanan sorunlarla iç içe yaşamaktadırlar. Konuya ilişkin olarak 19.04.2012 tarihinde 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kabul edilerek yürürlüğe girmişse de düzenleme sorunları çözmede yeterli olmamıştır.”