Cumhuriyet Halk Partisinin 36.olağan kurultayı (adalet ve cesaret) kurultayı Ankara’da düzenlendi.

Türkiye’nin her bir tarafından gelen CHP’liler Ankara spor salonunu hınca hınç doldurdu. Salona ilk olarak Muharrem İnce ve eşi gelerek vatandaşları selamladı. Daha sonra salona giriş yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi, vatandaşları selamlayayarak karafil dağıttı.

Cumhuriyet Halk Partsi 36.olağan kurultayı saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Kurultaya Divan Başkanlığı yapmak için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi.

Kurultayda ilk olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,” Aramızda bulunmayan ve sağlık sorunlarıyla uğraşan CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal’a acil şifalar diliyorum. Yine aramızda bulunmayan Enis Berberoğlu’na saygı ve selamlarımı gönderiyorum”dedi.

“Değerli yol arkadaşlarım Türkiye tarihinin en zor koşullarını yaşıyor ve beka sorunu yaşıyor. Bu kurultay Türkiye’nin yaşadığı sorunlardan kurtulma kurultayıdır, demokrasi, barış, huzur isteyenlerin kurultayıdır. Yola adalet için çıkanların kurultayıdır. Bu kurultay hakkı,hukuku savunanların kurultayıdır. Fikri hür nesilleri yetiştirmek isteyenlerin kurultayıdır”

Türkiye 5 sorunla karşı karşıyadır

“Bu kurultayda terör örgütüyle aynı menzile yürüyen yoktur. Bu nedenle kurultayın adı ‘adalet ve cesaret’ kurultayıdır. Bugün Türkiye 5 sorunla karşı karşıyadır ve karamsar bir tablo vardır. Demokrasi,ekonomi,eğitim,terör ve dış politika sorunudur. Biz bu sorunları dile getiren ve bunlara çözüm getiren partiyiz. 2002’de terör örgütünün beli kırılmıştı. Terör neredeyse sıfırlanmıştı. Sorun Türkiye’nin gündeminden büyük ölçüde çıkmıştı. Önce terör örgütü ile masaya oturdular. Toplantılar yaptılar. Şu tablo çıktı ortaya. Bugün toplumsal barışımızı tehdit eden terör daha geniş bir coğrafyada varlığını sürdürmeye çalıştı”

“Birileri Afrin operasyonunu partisinin bir kararıymış gibi topluma sunmaya çalışıyor. Ordu Mustafa Kemal’in ordusudur, senin ordun değildir. Mücadele Türkiye içindir, senin için değildir. Şehit geliyorsa gazi geliyorsa düşüneceğiz. Suriye hukümetiyle acilen temas kurulmalıdır. Bu sorunların çözümü TBMM’dir ve CHP’dir.

” Her yerde aldatıldık diyen bir Türkiye var. Egemen güçler tarafından aldatanların derhal gitmesi gerekir. Lozan’ı tartışmaya açanlara soruyorum, Sen Sevr’i mi özledin? Lozan milli kurtuluşun onur senedidir. Dış politikamız milli olmak zorundadır. Türkiye’nin çıkarlarına uygun inşa edilmelidir. Sen Sevr’i mi istiyorsan Lozanı konuşmayı açıyorsun. Bizim iktidarlığımızda dış politikada tüm ülkelerle barış içinde yaşayacağız. Açık ve net söylüyorum bunun adresi CHP’dir”

Bir ülkenin geleceği eğitime bağlıdır

“Bir ülkenin geleceği eğitime bağlıdır. Eğitim milli olmak zorundadır. Eğitim bireylere çağdaş uygarlığı yakalaması için verilir. Fakat her zaman değişen bir sistem var. Çocukları denek olarak kullanan bir hükümet var. Öğretmenler için yasa çıkartacağız. Gelecek kaygısı taşıyaşamayacaklar. Taşımalı eğitime son vereceğiz”

Dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz. Herkes vergi verirken rantiye sınavına ayrım yapıp vergi almıyorlar. Bu sorunlardan halkı biz yani CHP kurtaracak. Yurtdışında bir grup tefeciye ödenen faizin miktarı 148 milyar dolardır. İçerde de bir grup sermaye sahibine faizler ödediler 689 milyar lira. Faiz yüksek düşmüyorsa sen yakanı tefecilere kaptırmışsın. Sen üretime değil tefecilere fayda sağlıyorsun”

“Bu ülkede İşsizler kendilerini yakıyorl. 24 yaşındaki Tolunay 15 gün önce kuruyemiş fabrikasından işten çıkarıldı ve buraya kadar dedi hayatına son verdi “dedi.

Kemal Kılıçdaroğlundan sonra konuşmaya gelen Cumhuriyet Halk Partisi Yalova Milletvekili Genel Başkan Adayı Muharrem ince,”Bu kurultay Türkiye için, partimiz için ve benim için çok önemli. Bizler devrimlerin, zaferlerin partisiyiz”

İki ayrı yol, iki ayrı ihtimal var

“İki ayrı yol, iki ayrı ihtimal var. Ya kazanacağız, ya kaybedeceğiz. CHP’ye gönülden destek verenler geleceğimiz elimizden alınıyor, cumhuriyetimiz yıkılıyor, umutlarımızı söndürmek istiyorlar, yaşama sevincimizi yok etmek istiyorlar. Karşımızdaki bir siyasi parti değil, ülkeyi yağmalamak için bir araya gelmiş bir yapı. Cumhuriyeti kuran parti, cumhuriyeti kurtaracaktır”

“CHP’de tuzu kurular var. Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaşı aldı mı yetiyor. Erzurum, Şanlıurfa onu ilgilendirmiyor. Sığınmışlar 3, 5 belediyeye. Onların oldu mu yetiyor. Ben memnun değilim. Onun için itaat etmiyorum. Ben artık şarkı söylemek ve söyletmek istiyorum”

“Gençlik kollarından bu yana gerek onur üyesi, gerek il başkanı ,gerek ilçe başkanı,gerek milletvekili olarak sesleniyorum size. Bu kurultay çok önemli. Çocuklarımızın geleceğini çalıyorlar. Bizi arada tutan değerleri alıyorlar. Fakat umutlarımızı kelepçe vurdurmayacağız. CHP direnen parti olmaktan çok kazanmak kazanmak kazanmak için eden parti olacak”

“Türkiye Cumhuriyeti anayasası anayasa mahkemesi tarafından rafa kaldırılmıştır. Ekonomi her türlü dış müdahaleye açıktır. İşsizlik can sıkıyor. Ben bu durumdan memnun değilim ve itimat etmiyorum. Halkımız yargıya güvenmiyor”

“Daha örgütlü daha güçlü bir şekilde televizyonda kadrolu yorumculuk yapanlara karşı cevap vermeliyiz. Büyük değişim için bugün buradayız. Dış politikada partiden partiye politika yapılıyor. Bunlar ÖSO’ya Kuvayi Milliye diyor. ÖSO her ay 300 dolar alıyor. Kuvayi Milliye dediğin ordunun ekmek alacak parası yoktu. Suriye’de beton duvarlar yükseliyor. Çağdaş dünyadan fiziksel anlamda kopuyoruz”

Dünya gelişmişlik sıralamasında gerideyiz

” Dünya gelişmişlik sıralamasında gerideyiz ve enflasyonda çift hanelerdeyiz. Üniversite mezunları işsiz ,enerjide dışa bağlıyız. AKP döneminde dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyoruz. Eğitimde dökülüyoruz. Bunun için üreten bir Türkiye olacağız ve yerel yönetimleri ön plana çıkartacağız”

“Demokrasiyi yargıçlar koruyamaz. Demokratik bir toplum olacağız. Hiçbir kompleks olmadan herkese sahip çıkacağız. Sahip çıkarken insan olduğu için sahip çıkacağız. Hukuk devletini canlandıracağız. Bizler Mustafa Kemal’den yurttaşlığı ve devrimciliği öğrendik”

Bülent Ecevit’in yüzde 42’sini unutma

“Bülent Ecevit’in yüzde 42’sini unutma. Biz özgüveni yüksek bir parti olacağız. Seçim gecesi sandık başkanlarını ağlatmamak için aday oldum. Genel başkan seçilirsem 45 gün sonra tüzüğü değiştireceğim. İki seçimde partiyi birinci yapamayan Genel Başkanlıktan istifa etsin. Tüzüğe yazacağız”dedi.

Kılıçdaroğlu Yeniden Başkan

Tüm delegelerin oyunu kullanması sonucu Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu 790 oy, Muharrem İnce ise 447 oy aldı. 15 oy ise boş çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan’ı Kemal Kılıçdaroğlu tekrar başkanlığa seçilmesinden sonra kürsüye gelerek; Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Üstlendiğim görev sıradan bir görev değildir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını savunacağıma söz veriyorum. Bugün yaşadığımız ortamda Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanlığı yapmanın sıradan bir görev olmadığını biliyorum”

“Biz haklı davamızı sonuna kadar götüreceğiz. Bizimle aynı görüşü paylaşmayan vatandaşları kucaklayacağız. Bu bizim namus sözümüzdür. Önümüzdeki süreç sıradan bir süreç değildir. Zor koşullarda mücadele vereceğiz. Herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin geleceği söz konusu. Gazeteciler hapiste olduğu dönemde kimse demokrasiden söz edemez. Cumhuriyeti demokrasiylei taçlandıracağız. 15 yılda Türkiye’yi beka sorunuyla kimler karşı karşıya getirdi. Biz kendi ülkemizde özgürce yaşamak istiyoruz. Tekrar onurlu göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.