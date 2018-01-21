CHP’li partiye üye olur olmaz belde, ilçe ya da il yönetimine muhalif olur, önce delege olmak ister, sonra yönetici olmak için kulislere başlar ve yönetici olur. Milletvekili olmak için örgütte çalışır çabalar Milletvekili olur.

Milletvekili olunca parti yönetimine girmek için yoğun kulis yapar ama koltuk sayısı da kısıtlıdır.

CHP’de 3 aday çıktı başka aday yok mu? Aziz Nesin nur içinde yatsın “Tek Yol” kitabında, “Her Harbiyelinin gönlünde bir gün Cumhurbaşkanı olmak yatar” diye yazmıştı. Milletvekili olan ya da olamayan tüm CHP’lilerin gönlünde de bir gün Genel Başkan olmak yatar.

O koltuk ne kadar cazibelidir bilmem ama bildiğim şudur her CHP’li her kademedeki parti yöneticisine muhaliftir.

Neyse lafı fazla uzatmayalım ve gelelim 3-4 Şubat’ta yapılacak Kurultay’a ve ilk gün yapılacak Genel Başkan seçimine.

CHP’de 3 aday

CHP’de 3 aday çıktı şimdilik ama yarın başka adaylar da çıkarsa sizler için sürpriz olmasın.

Kemal Kılıçdaroğlu aday. Yaptığı, yapmadığı, başardığı başaramadığı ortada her türlü eleştiriye açık bir kişiliği var.

Avukat Ümit Kocasakal aday. Televizyonlardaki tartışma programlarında güzel konuşması, yorumları ile beğeni kazandı ama Saray’dan “kırmızı kart” gördüğü için bir kısım medyada yer alamıyor.

Basın toplantısını izledim televizyondan ama kusura bakmasın hiç beğenmedim.

Televizyonlarda elinde kağıt olmadan serbestçe konuşan Kocasakal gitmiş yakın gözlüğü ile elindeki kağıdı zor okuyan biri gelmiş.

Ümit Bey sen mahkemelerde konuşmaya alışkın bir avukatsın kardeşim şöyle bangır bangır “adayım” başlıklı 3 cümleyi neden kuramadın?

Konuşmandan da fazla feyz alamadım. Mustafa Kemal’in askerileriyiz ya da Mustafa Kemal’in yoldaşlarıyız sloganına neden takılıp kaldın emin ol anlamadım.

CHP’nin, teşkilatlarını, genel merkezini eleştirip, hedeflerini, CHP’yi nasıl tek başına iktidar yapacağını, Cumhurbaşkanı seçimini kazanmak için neler yapacağını açıklamadın ki CHP delegesi sana destek versin, medya seni göklere çıkarsın.

Ümit Bey’in yanında kaç CHP delegesi var diye sordum soruşturdum basın toplantısında 2 delege görülmüş ki 130 delege imzası adaylığı için gerektiğine göre 128 delege eksiği kaldı.

Kocasakal, “Hiçbir delegeyi aramam” diye de tavır koyduğuna, Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar da delegele olmadığına göre 130 imzayı bakalım nasıl tamamlayacak?

MUHARREM İNCE

Muharrem İnce’ye gelince kime sorsam, “Genel Başkanlığa aday, Pazartesi (bugün) açıklayacak” diyorlar.”

Önce şunu söyleyeyim Kamer Genç gibi müthiş güzel konuşuyor. İkna edici ve çarpıcı tespitleri var.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli hatta Bahçeli’nin Metin Yazarı Semih Yalçın’a kök söktürür valla

Telefonla aradım meşgule aldı, yazımda sizi konu edeceğim CHP Genel Başkanlığına adaylığınızı yazıyorum müsait olunca arar mısınız diye mesaj attım, “Pazartesi açıklayacağım” diye SMS ile yanıt verdi.

Eee tabi bizimle oyalanacağına “bir delege ikna etsem kardır” diye haklı olarak düşünmüş olabilir.

Birkaç cümle de olsa çalışmaları hakkında bilgi verecek, kadrosu, destekçisi YA DA milletvekili henüz yanında yok galiba.

Daha önce de aday olup kaybeden Muharrem İnce bence CHP sözcülüğüne çok yakışır ama yaptığım araştırma göre Muharrem Bey adaylığı için rahatlıkla 140-150 imzayı toplar.

Ancak aday olduğu seçimde aldığı 410 oyu yine alabilir mi bilemem.

Bilirsiniz ben öyle böyle yuvarlak laflar etmem net yazarım.

CHP’de 3 aday şimdilik oldu ama bilin ki Kemal Kılıçdaroğlu bu Kurultay’dan bir kez daha Genel Başkan olarak çıkar.