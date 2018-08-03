15 günde toplanan imzalar dün olağanüstü kurultay isteyen muhalifler tarafından Genel Merkez’e ulaştırıldı.CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer’in açıklamaları dikkatle incelendiğinde olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısının sadece +1 fazlasının olduğu anlaşıldı.Şimdi Usluer’in dağınık şekilde verdiği CHP delegelerinin durumunu net şekilde yazalım.

CHP’nin kurultay delege sayısı: 1240CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay çağrısı yapılması için noterden verilmesi şart olan imza sayısı: 621Muharrem İnce’nin topladığı ve Ankara 47. Noterine tasdik ettirilen imza sayısı: 622Olağanüstü kurultay için fazla imza sayısı:

1 (Bir)Usluer’in “toplandı” dediği imza sayısı: 630. Ancak 8 imza 47. Notere neden tasdik ettirilmedi belli değil.Usluer’in direkt CHP Genel Merkezine gönderildiğini açıkladığı imza sayısı: 50. Ancak CHP Genel Merkez yönetimi henüz teyit etmedi.

47. Noter tasdikli imzalar ile direkt Genel Merkeze gönderilen imzalar toplamı: 68015 günlük süre içerisinde olağanüstü kurultay için imza veren ama bu süre içinde imzalarını geri çeken delege sayısı:

Belli değil.Olağanüstü Kurultay için yeterli imza var mı: Belli değil.Bu arada bir önemli bilgiyi de paylaşayım. CHP Genel Başkan Yardımcısı adının verilmesini istemedi ama şu iddiada bulundu:”İnce taraftarları tüzük gereği yeterli imzayı tamamlayamadılar.

CHP Hukuk Bürosu gelen ve geri çekilen imzaları tek tek tasnif edip Genel Başkan’a sunacak. Açıklamayı Kemal Bey yapacak”.

Gelelim sözün özüne.Bu Olağanüstü Kurultay ancak ve ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “evet” demesi ile toplanır.Çünkü sadece +1 ile %50’yi aşan muhalifler Genel Merkez’in elindeki geri çekilen imza sayısını bilmiyorlar.Ya da biliyorlar ama açıklamıyorlar.Eğer 680 net imza olsa Muharrem İnce kendisi imzaları Genel Merkez’e götürür hatta basın toplantısını Gaye Usluer yerine Muharrem İnce yapardı.Demek ki dağ fare doğurdu.Gel gör ki bu işten CHP fayda değil büyük zarar gördü.Usluer, basın açıklamasında şunları söyledi:

”Delegelerimizi temsilen, bir il başkanımız, bir yüksek disiplin kurulu üyemiz, iki vekil arkadaşımız ve bir PM üyesi, temsil heyeti olarak imzaları teslim etmeden bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük. Bir düğüm var. Ve biz diyoruz ki bu düğümü, bir düğüne çevirelim.

”Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a karşı %50 +1’i bulmayı başaramayan Muharrem İnce, CHP’yi Olağanüstü Kurultay’a %50 +1 ile götürmeyi bakalım başaracak mı?Son söz:Bu rakamlar ile CHP’deki düğüm, düğün olmaz.Düğüm kördüğüm olur…