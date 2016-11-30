CHP toplu taşımadaki tacizleri Meclis’e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, toplu taşıma aracında kadınlara yönelik yapılan saldırıları Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ile; bir süre önce İstanbul’da belediye otobüsünde şort giydiği için saldırıya uğrayan hemşirenin ardından, şimdide de bir TV bayan sunucusuna yönelik benzer bir olayın yaşandığını hatırlatarak, Başbakan Binali Yıldırım’a bu konularla ilgili yanıtlaması istemiyle sorular yöneltti.

Sezgin Tanrıkulu son olarak, televizyon sunucusu İpek Atcan’ın, Twitter hesabından yaptığı açıklamayı hatırlattı, sunucunun bacak bacak üstüne attığı için metro istasyonunda tekmelendiğini belirtti.

Tanrıkulu “Akşam saatlerinde metro istasyonundaki banka oturup, metronun gelmesini bekleyen Atcan’ın, bir adamla göz göze geldikten sonra, adamın ‘Ne oturuyorsun lan öyle bacak bacak üstüne’ dedikten sonra İpek Atcan’a tekme attığı” haberlerini hatırlattı.

Tanrıkulu bu çerçevede; Başbakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“Kadınlara karşı kamuya açık alanlarda git gide artan şiddet ve taciz olaylarının AKP Hükümetleri döneminde giderek artmasının sebebi, saldırganlara karşı caydırıcılıktan yoksun tutumla mı ilgilidir? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı kadınlara karşı git gide artan şiddet ve taciz olaylarına karşı etkili ve sürekli tedbir almak için daha çok kadının darp edilmesi ve hatta hayatını kaybetmesini mi beklemektedir?

2010-2016 yılları arasında yıllar bazında 30 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre, her türlü şiddet, saldırı ve istismara uğrayan toplam kaç kadın Alo Beyaz Masa 153 Hattına şikayette bulunmuştur? Bu şikayetlerden kaçı ne şekilde neticelendirilmiştir?

2002-2016 yılları arasında yıllar bazında 30 Kasım tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre kaç kadın vatandaşımız dış görünüşü hedef alınarak sözlü ve fiziksel saldırıya uğramıştır? Fiziksel saldırılar sonucunda kaç kadın vatandaşımız yaralanmıştır, kaçı hayatını kaybetmiştir? Kaç olayın faili yakalanmıştır?

Yapılan başvuruların Türkiye genelinde illere ve konularına göre dağılımı nedir? Başvuru yapan kadınlara ne tür destek sağlanmıştır? Başvuru yaptıktan sonra kaç kadın şiddet, taciz ve darp vb. sebeplerin devamı akabinde yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitiren kadınlara ivedilikle ulaşılamamasının sorumluları kim ya da kimlerdir?”

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