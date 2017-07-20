CHP TERÖRE KARŞI YÜRÜYOR CHP’li milletvekilleri Tunceli’de bu kez teröre karşı yürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılmadığı yürüyüşe 10 milletvekili ve Grup Başkanvekili eşlik edecek.

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Tunceli’de gerçekleştirilecek teröre karşı yürüyüşün ayrıntılarını verdi.

Çiçek, “Genel Başkan’ın katılması planlı değil ama 10’a yakın milletvekilimiz yürüyüşte olacak. Grup Başkanvekilimiz yürüyüşte olacak. Bu yürüyüşe Tunceli il başkanımızın ortaya koyduğu iradeyi diğer yetkililerimizden de bekliyoruz. Terör bir insanlık suçudur” dedi.

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