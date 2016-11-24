CHP şimdi de şehit ve malul hakları arasında fark peşinde

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “15 Temmuz olayları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit veya malul olanlara sağlanan mali haklar arasında bir farklılık var mı?” diye sordu.

Gök, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Terörle Mücadele Kanunu kapsamında PKK ve diğer terör örgütleri ile mücadele ederken şehit olan rütbeli askerler(sözleşmeli askerler, subaylar), polis memurları, siviller ve diğer kamu görevlilerinin çocukları ve kardeşleri askerlik muafiyetinden yararlanmakta mıdır?

15 Temmuz ve devamı olaylara görevli olmadığı halde mukavemet ederken şehit olan rütbeli askerler(sözleşmeli askerler, subaylar), polis memurları ve diğer kamu görevlilerinin (örneğin bir belediye memuru) çocukları ve kardeşleri 678 sayılı KHK’nin Geçici 54’ncü maddesine göre askerlik muafiyetinden yararlanacaklar mı?

Eğer yararlanacaklarsa bu durum Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit olan rütbeli asker, polis memurları ve diğer kamu görevlilerinin çocukları ve kardeşleri ile 15 Temmuz ve devamı olaylarda görevli olmadığı halde olaylara mukavemet eden rütbeli asker, polis memurları ve diğer kamu görevlilerinin çocukları ve kardeşleri arasında bir ayrımcılık yapılmasına neden olmayacak mıdır?

Terörle mücadele kapsamında yaralananlar ile 15 Temmuz ve devamı niteliğindeki olaylarda yaralananlar arasında gazi sayılmak ve gazilik unvanının sağladığı haklardan yararlanmak arasında bir fark var mıdır?

15 Temmuz olayları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında şehit veya malul olanlara sağlanan mali haklar arasında bir farklılık var mıdır? Varsa neden kaynaklanmaktadır? Giderilmesi konusunda bir çalışmanız var mıdır?”

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