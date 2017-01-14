CHP, Sayıştay raporunu Meclis’e taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Sayıştay 2015 Yılı Denetim Raporu’nun, demiryollarının içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdiği ve demiryollarını inceleyen Sayıştay denetçilerinin, onlarca kusurlu işlem bulurken, kurumun, 60 kamu işletmesi içerisinde en çok zarar eden olduğunun tespit edildiği iddiası doğru mudur?

İddia doğru ise demiryollarının 60 kamu işletmesi içerisinde en çok zarar eden kurum olmasının gerekçesi nedir?

Demiryollarının zararı sonucu ortaya çıkan maliyet nasıl tanzim edilecektir?

TCDD’nin ihale yoluyla hizmet aldığı firmaların çalıştırdıkları işçilerin haklarını gasp ettiği iddiaları doğru mudur?

İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?