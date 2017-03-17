CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, örtülü ödenekten Ocak ayında yapılan 163 milyon 866 bin liralık harcamanın Şubat ayında daha da arttığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, örtülü ödenek harcamalarında yaşanan iddiaları sordu. Sezgin Tanrıkulu, 2003 yılından itibaren 11 yıl süreyle Başbakanın “tek başına” kullandığı, 2014 yılından itibaren ise, yasa değişikliği yapılarak Cumhurbaşkanlığının da ortak olduğu örtülü ödeneğin, 16 Nisan Referandumu öncesi görülmemiş bir büyüklüğe ulaştığı, geçen yıl 2 milyar 438 milyon lira olan Başbakanlık Bütçesinin yaklaşık yarısı kadar olan 1 milyar 192 milyon liranın harcandığı örtülü ödenek harcamalarında 2017’ye daha da hızlı başlandığı, Ocak ayında 163 milyon 866 bin liranın hesabı sorulamayan harcamalara gittiği ve Şubat ayında yapılan 282 milyon 263 bin liralık harcama ile yılın ilk iki ayında yapılan harcama tutarının 446 milyon 129 bin liraya ulaştığı haberlerini hatırlattı.

CHP’li Tanrıkulu bu çerçevede Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

ÖRTÜLÜ ÖDENEM REFERANDUM SÜRECİNDE NİYE ARTTI?

“Örtülü ödenekten Ocak ayında yapılan 163 milyon 866 bin liralık harcamanın Şubat ayında daha da arttığı, TBMM, bazı Bakanlıklar ile MİT Müsteşarlığı’nın aylık harcamalarının üzerine çıkıldığı iddiaları doğru mudur? 2003 yılından itibaren 11 yıl süreyle Başbakanın ‘tek başına’ kullandığı, 2014 yılından itibaren ise, yasa değişikliği yapılarak Cumhurbaşkanlığının da ortak olduğu örtülü ödeneğin, 16 Nisan Referandumu öncesi görülmemiş bir büyüklüğe ulaştığı, geçen yıl 2 milyar 438 milyon lira olan Başbakanlık Bütçesinin yaklaşık yarısı kadar olan 1 milyar 192 milyon liranın harcandığı örtülü ödenek harcamalarında 2017’ye daha da hızlı başlandığı, Ocak ayında 163 milyon 866 bin liranın hesabı sorulamayan harcamalara gittiği iddiaları doğru mudur? Örtülü ödenekten Şubat ayında yapılan 282 milyon 263 bin liralık harcama ile yılın ilk iki ayında yapılan harcama tutarının 446 milyon 129 bin 2014 – 2017 yılları arasında yıllar bazında örtülü ödenekten kullanılan kaynak miktarı ve yıllara göre dağılımı nedir?”

Örtülü ödenekten harcama yapabilmek için 3 imza gerektiği, buna rağmen bu ödeneğin sadece bir kişinin yetkisine dayanarak kullanıldığı iddiasının doğru olup olmadığını soran Tanrıkulu, şu soruları da yöneltti:

“Maliye Bakanı ve ilgili Bakanın imzasının olmadığı halde kullanılan ödenek sayısı nedir? Bu ödeneklerin toplam miktarı nedir? Hangi tarihlerde ne amaçla kullanılmıştır? Örtülü ödenek harcamalarındaki bu artış, ödeneğin, amacı dışı kullanımının yaygın hale gelmesinden mi kaynaklanmaktadır? Örtülü ödenekten yararlanan kurum veya Bakanlıklar var mıdır? Varsa, bu kurum veya Bakanlıklar hangileridir?Bahse konu kurum ve Bakanlıklar hangi amaçla örtülü ödenekten harcama yapmıştır? Harcama yapılan tutar ve yapıldığı tarih nedir?Örtülü ödenekten amacı dışında kullanım varsa sorumlular hakkında ne tür işlem yapılacaktır? Kanuna aykırı ve amacı dışında kullanılan bu kaynak geri alınacak mıdır? Örtülü ödenekten 16 Nisan Anayasa Referandumu için harcama yapılmış mıdır? Yapılmış ise, hangi amaçla ve ne tutarda yapılmıştır?”

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