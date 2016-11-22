CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AK Parti’nin cinsel istismar düzenlemesini de içeren tasarıyı komisyona geri çekmesine ilişkin, “Af niteliğindeki bu önerge Meclis’te yeterli çoğunluğa ulaşmadığı için reddedilmiş bir önergedir. Dolayısıyla biz CHP olarak bu önergenin geri çekilmesinin ötesinde reddedildiğini ifade ediyoruz” dedi.

Gök, partisine mensup kadın milletvekilleriyle birlikte TBMM’de 4 Nolu Basın Kapısında cinsel istismar düzenlemesini de içeren tasarının komisyona geri çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya kadınlar da katıldı. Gök, şunları söyledi:

“Türkiye nefesini tuttu, son 5 gündür medyanın, tüm kamuoyunun ve halkımızın çok yakından takip ettiği bir utanç yasasının tartışıldığı günlerden geçiyor.

“BU YASA ONLARIN ELLERİNDE PATLADI”

İktidarın tecavüzü meşrulaştıran bir ahlak anlayışını Türkiye’ye dayatmasını Türkiye kabul etmedi. Kadınlarımız kabul etmedi. Türkiye ayakta. Körpecik bedenlerin hoyratça sömürülmesine izin veren, onu meşrulaştıran bir yasayı Türkiye elinin tersiyle itti. İktidarın akıl almaz bir şekilde bir gece operasyonuyla herkesten gizleyerek anlaşılıyor ki birilerine diyet borcu var ve onları kurtarmak için getirdikleri bu yasa onların ellerinde patladı.

“BAŞBAKAN’IN ÖNERGEYİ GERİ ÇEKME AÇIKLAMASI İÇTÜZÜK HÜKÜMLERİYLE ÇELİŞMEKTEDİR”

Bu yasanın görüşüleceği bugün sabah Başbakan’ın açıklamalarına tanık olduk. Sayın Başbakan önergeyi geri çekeceklerini ifade ediyor. Af niteliğindeki bu önerge Meclis’te yeterli çoğunluğa ulaşmadığı için reddedilmiş bir önergedir. Dolayısıyla biz CHP olarak bu önergenin geri çekilmesinin ötesinde reddedildiğini ifade ediyoruz. Meclis’te iktidar partisinin nasıl bir tutum alacağını şu anda bilmiyoruz. Ancak Başbakan’ın önergeyi geri çekme açıklaması İçtüzük hükümleriyle çelişmektedir. Hukuki sıkıntılar var. Şu ana kadar Kanunlar Dairesine önergenin çekildiğine dair herhangi bir yazı ulaşmamıştır. Dolayısıyla biz mücadelemizi Meclis’te vermeye devam edeceğiz. Taki bu utanç yasası çöplüğe atılana kadar.

Bu kararlılık içerisinde günlerden beri ayakta olan bütün kadınlarımızı, Türkiye’yi, bütün yurttaşlarımızı kutluyorum.

Körpecik bedenlerin asla istismar edilmesine, hoyratça sömürülmesine izin vermeyeceğiz.”

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