CHP Kurultayında Divan heyeti rezaleti yaşandı. Sayı olarak yeterli olan 2 Genel Başkan adayı olduğunu açıklayan Divan Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen imzaların kontrolu tamamlanmadan Muharrem İnce’yi konuşmasını yapması için kürsüye davet etti.

İnce’nin konuşması bittikten sonra mükerrer oy olduğu ortaya çıkrı ki Muharrem İnce’nin aldığı imzaların sayısının gerekli 127’nin altına düştüğü açıklandı.

CHP Kurultayında rezalet yaşandı. Büyük bir kriz çıkmasına ramak kala Kemal Kılıçdaroğlu mükerrer oyların kendi kistesinden silinmesini istedi.

İnce ise bunu lütuf olarak addetti ama adaylıktan da çekilmedi.

Mükerrer oyların Ankara delegeleri tarafından verildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP’den intikamını sağlayan aşırı güvenlik önlemleri gerek misafirleri gerek delegeleri gerek medya mensuplarını çok zora düşürdü.

Soylu’nun emri ile Ankara Spor Salonda yapılan CHP kurultayına giden tüm yollar Ankara Büyükşehir Belediyesinin kamyonları ile trafiğe kapatıldı.

Önlemler o kadar sert ve kasıtlı alındı ki açıkça “kurultaya gitmeyin” mesajı verildi.

Araçları ile gelenler Atatürk Kültür Merkezi alanına Ankara Emniyet Sarayı karşısındaki kapıya yönlendirildiler ama ilginç olan buradan alana girişlerde hiç bir güvenlik önlemi alınmamasıydı.

CHP Kurultayını izlemeye gelenler için hiç bir kapıda CHP’li yetkili yoktu ve sadece “yasak” diyen polisler vardı.

İçişleri Bakanlığının sarı basın kartı sahiplerine verdiği soğuk mühürlü metal ARAÇ BASIN KARTI’nın hiç bir polis tarafından tanınmaması ve geçerli sayılmaması bir yana tüm polisler tarafından, “gazete bayilerinde de herkeste de var yürü kardeşim” diye alay konusu edildi.

Radyo, televizyon, yazılı ve elektronik medyaya küçük ve dar alanda oturacak yer bulamayan gazeteciler yerlere oturdular ayakta kaldılar.

Kurultay organizasyonunu yapan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile Ankara İl Başkanı Adnan Keskin tam anlamı ile sınıfta kaldılar.

Salonun orta bölümünde delegelerin adları yazılı sandalyeler konuldu.

Bu bölümün etrafında Genel Başkan adaylarının delege ve misafirleri selamlayacakları yükseklikte podyum oluşturuldu.

Salona girişinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu çok az ilgi gördü.

Canan hanımı gören misafirler, ”Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attılar.

Ondan hemen sonra Genel Başkan adayı Muharrem İnce Eşiyle el ele podyum’da delegeleri ve misafirleri selamlarken açıkçası büyük ilgi görmedi.

En dikkat çekici pankart tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu imzalı oldu, “Bir gün mutlaka buluşacağız Özgürlükte.”

Salonda kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, “Eyy Kılıçdaroğlu… Ey Kemal Bey…” sözlerinin defalarca tekrarını içeren video klip salonda uzun süre yuhalandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salona eşi Selvi hanım ile saat 10:53’de girerek podyumdan tribünlere kırmızı karanfiller attı.

Kurultay için özel “Adalet” filmi Kemal Beyin sözleri ve Adalet yürüyüşü görüntüleri ilgi çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu Saat 11:14’de kürsiye davet edildi. Açılış konuşmasında Enis Berberoğlu’nu, “siyasi esir” olarak değerlendirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Kılıçdaroğlu Divan Başkanlığı için verilen tek önergeyi oyladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen oy birliği ile divan başkanı seçildi.

Kılıçdaroğlu kürsüye çıkarken delegelerin yüzde 99’ı ayağa kalkarak alkışladılar. Saat 11:45’de konuşmasına kağıttan okuyarak başladı.

Kılıçdaroğlu’nun “Bu salonda terör örgütü tarafından aldatılanlar yoktur” sözleri büyük alkış aldı.

2002 yılında Ecevit hükümetinin terörünün kökünü kazımış iken 2018’de AKP’nin yanlış ve hatalı politikaları ile terörün daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını vurgulayan Kılıçdaoğlu Türkiye’nin terör sorununu CHP’nin 4 yılda sonlandırılacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu “aldatıldık, kamdırıldık” diyenlerin Türkiye’nin yakasından düşmelerini istedi.

Lozan’ın Türkiye’nin tapusu ve onur belgesi olduğunu belirten Kemal Bey Erdoğan’a “Sevr’i mi istiyorsun?” Diye sordu.

Kılıçdaroğlu AKP Hükümetine şu çağrıyı yaptı: “Suriye hükümetiyle derhal temasa geçin. Suriye’de toprak bütünlüğü sağlanacaksa Suriye devletiyle ilişki kurmak gerekiyor”

Bizden korkuyorlar haklılar çünkü onalara meydan okuyoruz.

Kurultay’dan sona Anadolu’ya dağılacak vereceğim gö

1. Görev huzuru savunacaksınız

2. GörevAdaleti savunacaksınız

3. Görev Demokrasiyi savunacaksınız

4. Görev yeni Anayasa’yı savunacaksınız

5. Görev hiç kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz

6. Görev mazlumun ve mağdurun yanında olacağız

Hak ve hukuk ile parlamenter rejim gelecek tek adam rejimi yıkılacak.

“Şimdi duvarı yıkma zamanı, şimdi adalet şimdi demokrasi zamanı” diyen Kılıçdaroğlu, “Mehmetçiğe sahip çıkma zamanı” diyerek sözlerini bir saatte tamamlarken delegelerin büyük çoğunluğu tarafından ayakta alkışlandı.

CHP Genel Başkan adayı Muharrem İnce Nazım Hikmet’in dizeleri ile konuşmasına başladı ve CHP’nin mevcut yönetiminden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Büyük değişim için halka umut vermek için aday olduğunu vurgulayan İnce, “Bir tarih cahili ‘ÖSO Kuvayı Milliye’dir’ diyor. O ÖSO mikitanları ayda 300 dolar maaş alıyor. Ne diyorsun sen cahil?” Diye Erdoğan’ı çok sert şekilde eleştirdi.

“CHP yöneticileri de bu cahile haddini bildirmiyor. Ben haddini bildirmek için adayım” diyen İnce delegelerden az ama seyircilerden çok alkış aldı.

İnce, “Bizi 2004’de Avrupa’ya götüreceklerini söylediler ama Şener Şen’in filminde olduğu gibi Orta Doğu bataklığına götürdüler” dedi.

“Transfer yöneticilik devrini kapatalım bu partide” diyen İnce büyük alkış aldı taraftarlardan.

Enis Berberoğlu olayına değinen İnce, “ben hayır dedim Genel Başkan ve CHP yönetimi evet dedi” diyerek CHP MYK’sının da yenilenmesini istedi.

Tribünlerinden büyük alkış alırken, “Genel Başkan olursam o MYK’yı komple değiştireceğim” dedi.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesini de çok sert eleştiren İnce misafirlerin yuhalaması üzerine, “siz hırsızları haram yiyenleri yuhalayın. Benim Genel Başkanım hata yapar ama boğazından haram geçmemiştir” diye yuhalamaları durdurdu.

İnce CHP tüzüğünde seçimi 2 kez kaybeden Genel Başkan istifa etsin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını bir milyon 200 bin CHP üyesi seçsin diye tüzük değişikliği önerdi.

İnce CHP’nin değişime O’nun sarayını başına yıkacak değişime CHP’nin ihtiyacı var sözleri ile de büyük alkış aldı.

İnce’nin konuşmasını bitirirken yaklaşık 150 delege ayakta alkışladı.