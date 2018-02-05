Muharrem İnce CHP seçmeninden aldığı desteği, delegelerden alamadı. Partinin delegeleriyle, seçmeni arasındaki görüş farklılığı ise gün yüzü gibi ortaya çıktı.

CHP’nin adalet ve cesaret temalı kurultayı bitti ancak kurultay hakkındaki tartışmalar son bulmadı. Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu adaylığını açıkladı. Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu aday olmaya yetecek oya ulaşamayınca CHP Genel Başkanlığı için geriye iki isim kaldı. Genel başkanlığa tekrar adaylığını koyan Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin Atatürk’ün çizgisinden çıktığını ve bu yüzden rahatsızlığını dile getirmekten çekinmeyen Muharrem İnce.

Henüz adaylığı netleşmeden konuşturulan İnce mükerrer oy iddialarıyla sarsıldı. Mükerrer oy iddiaları ortaya atıldıktan sonra açıklama yapan İnce tüm bunların algı oluşturulmak için yapıldığını dile getirdi. İnce ayrıca aday olmak için yeterli oya ulaştığından emin olduğunu ifade etti.

8 SEÇİM KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU YENİDEN

Cumhuriyet Halk Partisi yıllardır AKP karşısında muhalefette yetersiz kalmakla eleştiriliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiği 2010 yılından beri 2 halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. Kaybedilen her seçim sonrası Kılıçdaroğlu güç kaybederken bu güç kaybı mevcut hükümete yaradı ve AKP her seçimde oyunu artırdı.

Arka arkaya kaybedilen seçimler Kılıçdaroğlu’nun imajının zedelenmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu’na halk nezdinde kaybeden imajı yerleşti. Bu durum parti içinde ve seçmen kitlesinde değişiklik ihtiyacı olarak görüldü.

Kılıçdaroğlu’na gelen eleştirilerden biri de partinin Atatürkçü kimliğinden uzaklaşmasıydı. Bu durum parti içinde Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi isimlerin rahatsız olmasına neden oldu.

Kurultay günü geldiğinde ise salonda değişim rüzgârları esiyordu. Muharrem İnce’ye salonu dolduran seçmenler tarafından büyük destek geldi. Kılıçdaroğlu’nun nispeten sönük konuşmasının ardından kürsüye çıkan İnce tüm salonu etrafında toplamayı başardı.

Coşkulu kalabalığın İnce’yi desteklemesi Kılıçdaroğlu’nun yüzünde buruk bir ifade bıraktı ancak delegeleri arkasına almayı başaran Kılıçdaroğlu seçimi tartışmalar eşliğinde kazanmasını bildi.

KAZANAN AKP

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı kurultayı bitti. Kazanan Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Bir nevi 2019’da başkanlık seçimine partisini hazırlayacak isim belli oldu. Kılıçdaroğlu seçim öncesi partideki yerini sağlamlaştırdı ancak halk gözünde değer kaybetti. Bu durum CHP seçmeninin seçim öncesi alternatif partiler aramasına yol açacak gibi gözüküyor. Sosyal medya mecralarında Kılıçdaroğlu’nun yeniden seçilmesi durumunda tekrar CHP’ye oy vermeyeceğini açıklayanların sayısı hiçte az değildi. Kılıçdaroğlu seçildi bakalım seçmenler her şeye rağmen yeniden Kılıçdaroğlu mu diyecek, yoksa alternatif partilere mi yönelecek?

CHP’ye oy vermek istemeyenlerin alternatif olarak gördüğü parti ise Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti olarak gözüküyor. CHP içindeki bu bölünmeler, seçmenlerin alternatif parti arayışı ise AKP’nin aradan sıyrılmasını sağlayacak.

CHP HALKTAN UZAKLAŞTI

Muharrem İnce CHP seçmeninden aldığı yoğun desteği, delegelerden alamadı. Partinin delegeleriyle, seçmeni arasındaki görüş farklılığı ise gün yüzü gibi ortaya çıktı. Her seçim öncesi halka ineceklerini dile getiren parti yönetimi kendi içindeki seçimde, kendi seçmeninden uzaklaştı. Bu uzaklaşmanın 2019 başkanlık seçiminde CHP’ye ağır yara açacağı görüşü yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde oyları belli bir oranda arttırdı. CHP’nin 36. Kurultayla tekrar genel başkanlığa seçtiği Kılıçdaroğlu, partisinin seçmeni ile görüş ayrılığına düşmesi nedeniyle 2019’da oy kaybedeceğe benziyor.