CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların an itibariyle toplandığını duyurdu.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzaların an itibariyle toplandığını duyurdu.

Tüzün, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı;

“Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibariyle toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek İsteyen MYK üyemiz “yarın saat 11.00’e kadar” değil istediği saatte imzaları görebilir.”

CHP’de olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için 625 kurultay delegesinin noter tasdikli imzası gerekiyor.