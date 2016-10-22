Chp, ‘Kilis umudun ve barışın ana şehri’ reklam için rtük’e başvurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Kilis Belediyesi tarafından hazırlanan ve TRT ekranlarında yayınlanan “Kilis – Umudun ve Barışın Ana Şehri” isimli reklam filminde “büyük ve derin travmalara neden olacak, birçok travmayı yeniden canlandıracak şiddet içerikli görüntüler” yer aldığı gerekçesiyle RTÜK’e başvurdu.

Altıok, RTÜK’e yaptığı başvuruda şöyle dedi:

“Kilis Belediyesi tarafından reklam filmi olarak hazırlanan ‘Kilis – Umudun ve Barışın Ana Şehri’ isimli 1 dk. 47 sn. uzunluğunda film TRT ekranlarında yayınlanmıştır.

Filmde bir çocuğun ailesiyle birlikte evinde mutlu bir biçimde yaşamını sürdürürken; aniden patlayan bombalarla yıkılan evi; korkunç silah sesleri, korku ve endişeyle kaçışan çocuk ve aile görüntüleri kullanılmakta; küçücük bir kız çocuğunun annesiyle birlikte bombalardan, patlamalardan, silahlardan kaçışını içeren görüntüler yer almaktadır.

Büyük ve derin travmalara neden olacak, birçok travmayı yeniden canlandıracak şiddet içerikli görüntüler, ekranlar karşındaki milyonlarca çocuk düşünülmeksizin, özellikle Suriyeli çocukların bu görüntülerle karşılaşabileceği hesap edilmeden, pedagojik değerlendirme yapılmadan ve hiçbir pedagogun onaylamayacağı bir biçimde ekrana yansıtılmıştır.

Kilis Belediyesi, ailesini kaybetmiş yüzbinlerce çocuğun acılarını ve hatıralarını, Kilis’in huzur ve barış kenti olduğunu ifade ederek ‘Nobel adaylığı’ ütopyasına bir reklam ile alet etmiştir. Bu görüntülerin devlet televizyonu TRT ekranlarına taşınmış olması açık bir istismardır.

Kilis Belediyesi reklam filminin kurulunuzca incelenerek gereğinin yapılması ve sonucunun tarafıma bildirilmesini rica ederim.”

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