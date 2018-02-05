CHP kazananlar kaybedenler ve kurultayın ardından

CHP Kurultayında adaylardan önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu sona Muharrem İnce’yi dinledim. Kurultay salonunda delegeler arasında turladım, milletvekilleri ile konuştum ve sonuca ilişkin kararımı verdim.

CHP kazananlar kaybedenler ve kurultayın ardından yaşanan bir durum. Seçim sonucunu saat 17,51’ de şu oy sayılarıyla sosyal medyada açıkladım:

Kemal Kılıçdaroğlu: 740

Muharrem İnce: 410

Türkiye’nin dört bir yanını bırakın yurt dışından telefonlar ve mesajlar aldım çünkü mesajımda merak yaratsın düşüncesiyle “tahminim” diye yazmadım.

Oylama saat 21,00’de başladı ve kesin sonuç şöyle açıklandı:

Kemal Kılıçdaroğlu: 790

Muharrem İnce: 447

NASIL BİLDİM?

Nasıl bildiğimi yaşanmış bir olayla anlatayım.

İstanbul’da fabrikaları işyerleri olan çok zengin bir karı koca yaşıyormuş ve çocukları da akrabaları da yokmuş.

Yaşlandıkça maalesef dolandırılmaya, kandırılmaya başlamışlar ki mal mülk ellerinden kayıp gitmiş.

Çok yaşlı olduklarında adamcağız ölüm döşeğinde ve sadece hacizden satılmak üzere olan yalıları kalmış ellerinde.

Bu durumda adamcağız çok yaşlı eşi hanımefendiye, “parmağındaki tek taş yüzük çok kıymetli. Yıllar önce almıştım sana bugünkü değerini bilemem ama satarsan seni kalan ömründe ele güne muhtaç etmez” dedikten birkaç gün sonra vefat eder.

Yalıları da satılınca hanımefendi zengin semtlerin ünlü kuyumcularını gezip fiyat almaya çalışır. Yüzüğü ele alan kimi kuyumcu yarım saat kimi komşularını da çağırıp yüzüğü gözlerine taktıkları özel mercek ile inceledikten sonra 300 ile 600 bin dolar arasında çok değişik fiyatlarla satın almak isterler.

Kapalı çarşıda da benzer rakamlar alırken yaşlıca bir kuyumcu, “abla sen buralarda dolanma. Ala şu kartviziti oraya git. Bu gayri Müslim usta hem gerçek değerini söyler hem de çıkan parayı ödeyerek alır ve o kolayca satar” der.

Hanımefendi gider adrese yüzüğü verir usta merceği gözüne takar sadece 20-30 saniyede, “hanım ben bu yüzüğü 950 bin dolara alır, 1,2 milyon dolara da satarım” der.

Şaşıran ve en yüksek fiyatı bulan hanımefendi, “usta yanlışlık olmasın. 10-15 kuyumcu yarım saatten, 1,5 saate kadar inceleyip çok daha az fiyat verdiler. Sen saniyeler içinde karar verdin. Nasıl olur?” diye sorar.

Usta, “Hanım 73 yıl + 30 saniye. Ben de 73 yıldır bu taşlara bakarım” diye yanıt vermiş.

50 – 1 yıldır Ankara’da siyasi partilerin kurultaylarını dikkatle izlerim.

CHP Kurultayında oylama başlamadan sonucu açıklayarak büyük oranda tutturmam da bu deneyimden olsa gerek.

KAZANANLAR;

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Kemal Bey’e çok yakın milletvekilleri.

İstanbul’un ilk kadın İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu.

Kemal Bey’e imza veren il ve ilçe başkanları.

KAYBEDENLER

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen.

Hem Kemal Beye hem de Muharrem Bey’e imza veren delegeler.

Kurultay Organizasyonunun 1. Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl.

Kurultay Organizasyonunun 2. Sorumlusu Ankara İl Başkanı Adnan Keskin.

KAYBEDEN ÜNLÜ GAZETECİLER

Ahmet Hakan, Fatih Portakal, Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, Şaban Sevinç, Abdülkadir Selvi.

KAYBEDEN SİYASİLER

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli.

Parti Meclisi yarışmasının sonucunu da elbette yarın değerlendiririm.