CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, son 7 yılda işlenen kadın cinayetlerini sordu.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, 2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 28 Nisan tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kadın cinayeti işlenmiştir ve kaç kadın saldırılar sonucu yaralanmıştır?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın verilerine göre, bu cinayetlerin ve yaralanma ile sonuçlanan saldırıların illere, faillerin kimler olduğuna ve cinayet nedenlerine göre dağılımı nedir?

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 28 Nisan tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre kaç kadın cinayeti işlenmiştir ve kaç kadın saldırılar sonucu yaralanmıştır?

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, bu cinayetlerin ve yaralanma ile sonuçlanan saldırıların illere, faillerin kim olduğuna ve cinayet nedenlerine göre dağılımı nedir?

2010 – 2017 yılları arasında yıllar bazında 28 Nisan tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre kaç kadın hakkında koruma kararı verilmiştir? Kaç kadın koruma kararı yürürlükte iken öldürülmüştür?”

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