CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz 2016 sonrası kaç öğretmenin KHK’lar ile ihraç edildiğini sordu.

Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Nuriye Gülmen görevine iade edilecek midir?

Semih Özakça görevine iade edilecek midir?

Nuriye Gülmen hakkında açılan adli veya idari bir soruşturma var mıdır? Varsa soruşturma hangi aşamadadır? Soruşturma yoksa neden ihraç edilmiştir ve neden görevine iade edilmemektedir?

Semih Özakça hakkında açılan adli veya idari bir soruşturma var mıdır? Varsa soruşturma hangi aşamadadır? Soruşturma yoksa neden ihraç edilmiştir ve neden görevine iade edilmemektedir?

İki eğitimcinin sağlık durumlarının günden güne bozulmasının ve adeta ölüme gitmelerine seyirci kalınmasının sebebi nedir?

8 Mayıs 2017 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre 15 Temmuz 2016 sonrası toplam kaç öğretmen KHK’lar ile ihraç edilmiştir?

Anılan tarihler itibariyle KHK’lar ile ihraç edilen öğretmenlerden kaçı görevlerine iade edilmiştir?”

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