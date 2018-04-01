CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Gökkuşağı İttifakı”ndan söz etti, farklı renklerin ortak taleplerde kahramanca yan yana durduğu mücadeleye ihtiyaç var. Yan yana durarak demokrasiyi, barışı, parlamenter sistemi, hukuku, adaleti ve kuvvetler ayrılığını geri getireceğiz” dedi.

Bu sözlerden ben, CHP’nin seçimlerde HDP ile de ittifak yapabileceği mesajını aldım.

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Peki, böyle bir ittifak CHP’ye yarar mı?

Siyasette bazen risk almak gerekebilir.

Ama yaşadığımız koşullarda HDP ile ittifak kurmak risk almanın ötesine geçer, tehlikeli bir maceraya dönüşür.

HDP, terör örgütü PKK ile bağlarını koparıp tüm enerjisini demokratik mücadeleye verseydi, siyasi gökkuşağımızdaki renklerden biri olabilirdi. İttifak da yapılırdı, koalisyon ortağı da.

Ne yazık ki bu fırsatları kaçırdı.

PKK terörünü kınayamayan, bazen İmralı’dan bazen Kandil’den emir alan bir siyasi oluşumla yapılacak ittifak CHP’yi yaralar, oylarını artırmak bir yana ciddi biçimde azalmasına yol açar.

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CHP için doğru hareket tarzı, “Ak Parti iktidarına karşı en güçlü siyasi oluşum benim. Kimseyle ittifak yapmam. Ancak diğer partilerden gelecek desteği de memnuniyetle karşılarım” demesi, diyebilmesidir.

Bunun ötesi, yukarıda da belirttiğim gibi macera olur. Tehlikeli bir macera!