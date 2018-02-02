CHP, kurultayını yapıyor, tek hedef iktidar mesajını veriyor, 2019 seçim vitrinini oluşturuyor ama vatandaşın gözünde güven sorununu aşamıyor. Güven sorunu Genel Başkana veya CHP kadrolarına değil, (olur da bir gün) iktidara gelirse ne yapacağının bilinmemesinden kaynaklanıyor.

Örneğin duyuyoruz, konuşuyoruz, çoğu iş adamı, (AKP politikalarını beğenmeseler de) olası CHP iktidarında devlet yönetiminde büyük kargaşa yaşanabileceğini, en azından kamu alacaklarının ödenmelerinin uzun süre aksayabileceğini, sistemin tıkanabileceğini ifade ediyorlar. Yoksul vatandaşlar da CHP’nin aldıkları devlet yardımlarının keseceğine inanıyor. Toplumun diğer kesimlerinde de benzeri düşünceler var. Sorun bu ve CHP yıllardır bunu aşamıyor, çözemiyor.

Günlük polemiklerle AKP’ye lâf yetiştirmek siyasetin doğasında var ama “bunlar yeter, başka parti gelsin” diyenlerin yanı sıra yüzde 25’lik seçmen tabanın da CHP’nin iktidar politikaları hakkında fikirleri yok.

“Efendim biz anlatıyoruz, medyada yer almıyor” demek anlamsız ve yetersiz bir savunma. Şunu soralım; ne anlattınız da anlaşılmadı? “İşsizliği azaltacağız, enflasyonu düşüreceğiz” demek kolay da nasıl olacağını anlatmanız lâzım.

Son 15 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarları, çoğu soruna çözüm getirdi ama bir o kadar da yeni sorunlar yarattı, yaratıyor. Bu bile “kronik muhalefete” yeni söylemler için fazla fazla yeteriydi ama “kuru lâflarla” verilen yanıtlar, vatandaşı tatmin etmedi, CHP’nin güven sorununu gidermedi, bu gidişle gidermeyecek de.

CUMHURBAŞKANLIĞINA

ADAY OLACAK MI?

CHP Kurultay’ında oluşacak yeni yönetim partiyi 2019 seçimlerine götürecek ve bu; eminiz ki “şu CHP ne yapacak, umut bağlayalım mı?” sorularının sahipleri için önem taşıyacak. Bu nedenle CHP’nin yeni yönetimi hizipçiliği, çekişmeleri, şu kökenli, bu mezhepli tartışmalarını kısa tutup artık seçimlere odaklanmalı.

Seçim bildirgesini ve özellikle büyük şehirler için belediye başkan adaylarını Nisan ayına kadar açıklanmalı. Daha önemlisi Cumhurbaşkanlığı için adayın kim olacağı netlik kazanmalı. Şunun şurasında bir yıl kaldı, erken veya baskın seçim ihtimalini de unutmamalı.

Bu konuların birinci muhatabı şüphesiz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. “Adayım” derse, (mesela kurultay konuşmalarında) CHP bugünden fırlar, Adalet yürüyüşünde olduğu gibi son yılların en yüksek enerjisine ulaşır, tüm seçimlerde büyük iş yapar. Önce büyükşehirlerle gelen “zaferlerin” rüzgârıyla girilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağı her oy AKP adayını ikinci tur baskısına sokar, çoğu dengeyi değiştirir.

Ama “dur bakalım erken” deyip sağa sola bakılırsa, geçmiş olsun, son sekizinde olduğu gibi bu seçimlerde de saat 21 olmadan lâmbaları söndürüp genel merkez binasını terk ederler. Kurultay bunun için büyük fırsat. Yıllarıdır nice fırsat CHP’nin önüne geldi, bari bu defa ıskalanmasın.

Sayın CHP, ne yapacağınızı söyleyin, vatandaş da rahatlasın siz de, herkes önünü görsün, nereye gideceğini bilsin.