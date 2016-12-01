CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Sivas’ta:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sanayinin ülkenin bütün coğrafyasına yayılması için sağlıklı, tutarlı bir planlamaya, teşvike ihtiyacımız var. Bugün İstanbul sanayiye doymuş vaziyette, Tekirdağ’dan, Edirne’den tutun Sakarya’ya kadar hatta Düzce’ye kadar ciddi sanayi yapılanmamız var. Ama Anadolu’nun içerisinde yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması lazım.” dedi.

Bazı programlara katılmak üzere karayoluyla Sivas’a gelen Kılıçdaroğlu’nu, kent girişindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısında CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ile CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve bazı partililer karşıladı.

Daha sonra Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’na (STSO) geçen Kılıçdaroğlu, odanın yönetim kurulu başkanı Osman Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in kuruluşunda Sivas’ın yaptığı katkının herkes tarafından iyi bilindiğini söyledi.

Cumhuriyet’in Sivas’ın kalkınmasına özel bir önem verdiğini belirten Kılıçdaroğlu,

“Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Sivas’a gerçekten güzel yatırımlar yapılmıştır. Ama sonraki yıllarda Sivas hak ettiği yatırımları bir türlü alamamıştır.”

diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Sivas’ta sanayi ve tarımda ciddi bir zafiyetin ortaya çıktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bir dönem Sivas’taki küçükbaş hayvanlar Ortadoğu’yu beslerdi, oraya gönderilirdi. Bu sorun sadece Sivas’a özgü sorun olmaktan çıkmış, aslında Anadolu büyük ölçüde kan kaybeder noktaya gelmiş. Sanayinin ülkenin bütün coğrafyasına yayılması için sağlıklı, tutarlı bir planlamaya, teşvike ihtiyacımız var. Bugün İstanbul sanayiye doymuş vaziyette, Tekirdağ’dan, Edirne’den tutun Sakarya’ya kadar hatta Düzce’ye kadar ciddi sanayi yapılanmamız var. Ama Anadolu’nun içerisinde yeni cazibe merkezlerinin oluşturulması lazım. Merkez Türkiye Projesiyle aslında Anadolu’yu güçlendirmek istiyorduk. Trabzon ve Samsun limanlarını Mersin ve İskenderun limanlarına hızlı trenle bağlamak, Merkez Türkiye Projesiyle Anadolu’yu güçlendirmek, katma değeri yüksek ürün üreten merkez haline dönüştürmek istiyorduk. Bura için özel bir yasa, tümüyle vergisiz bir alan… Katma değeri yüksek ürün üretecekler, yazılım sektörü burada olacak, aynı zamanda lojistik burada olacak. Denizi olmayan bütün ülkelere deniz hizmeti verilecekti. Bu projemiz çok önemliydi, umuyorum önümüzdeki süreç içerisinde bunu gerçekleştirir ve hayata geçirme şansımız olur. Merkez Türkiye Projesi, şuanda dünyada uygulanan üç büyük projenin dördüncüsü oluyor aslında. Hem kıtaları birbirine bağlıyor. Kafkasları, Orta Asya’yı Avrupa’ya bağlayan, deniz ve karayoluyla bağlayan güçlü bir coğrafyamız var. Bu coğrafyanın bize verdiği bütün avantajları kullanmamız lazım.”

Tarım konusunda da beklenenin gerçekleşmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, konunun tarafları olan sivil toplum kuruluşlarıyla bu durumu bugün değerlendireceklerini dile getirdi.

Sivas’a önem verdiklerini anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Önem vermek zorundayız. Cumhuriyet’in kurulduğu, Cumhuriyet’in değerlerinin temellerinin atıldığı bir kent. Sivas Kongresi’ni unutmuyoruz. Zaten, mandayı reddeden bir kenttir Sivas. ‘Mandayı kabul etmiyoruz, bağımsızlığı istiyoruz, bağımsız Türkiye’yi istiyoruz’ diyen bir kenttir Sivas. O açıdan Sivas’ın Cumhuriyet tarihinde özel bir önemi vardır.” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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